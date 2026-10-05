Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 5.10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra đường dây lập hàng trăm công ty "ma", mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm trốn thuế.

Nguyễn Hoàng Tuấn bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Qua xác minh, công an xác định đường dây này hoạt động liên tỉnh, trong đó các đối tượng tại Đồng Tháp móc nối với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hoàng Tuấn (48 tuổi, ở TP.HCM) là chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Trọng Nghĩa (31 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Tháp) là mắt xích quan trọng, giúp sức cho Tuấn.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã thành lập hàng trăm công ty "ma" để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên mua sử dụng những hóa đơn này để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, quyết toán thuế, hưởng hoàn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Ngày 25.9.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn và Nghĩa. Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại, 2 laptop, 1 máy in màu, 68 con dấu công ty và 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đến ngày 1.10, cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", theo điều 203 bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Nguyễn Hữu Toàn (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra về tội "Trốn thuế", theo điều 200 bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng.