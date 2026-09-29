Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh hơn 20 tỉ đồng

Ngày 29.9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua mở rộng điều tra vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh lật tẩy và triệt phá thành công một đường dây mua bán hóa đơn trái phép liên tỉnh với quy mô lớn. Công an đã khởi tố 3 bị can có liên quan về các tội danh "mua bán trái phép hóa đơn", "trốn thuế" và "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Công an tống đạt quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Thị Minh Lý về tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế" ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do bị can Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, thực hiện. Qua đó, lực lượng công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện hành vi trốn thuế với quy mô lớn.

Theo đó, khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý (ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) là kế toán trưởng Công ty TNHH Lý Tuấn, đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi (ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Như Ý về tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế" ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Để phục vụ hành vi phạm tội, Nguyễn Tường Thi đã trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho Lý và Ý với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 20 tỉ đồng.

Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế".

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tường Thi về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Thi về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về tài chính, kế toán và thuế. Mọi hành vi mua bán hóa đơn trái phép, gian lận nhằm trục lợi cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ bị lực lượng công an kiên quyết điều tra và xử lý triệt để, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật và lành mạnh hóa môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.