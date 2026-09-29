59 tỉ đồng khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Đăk Snghé ở Quảng Ngãi

Chiều 29.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé tại xã Kon Braih.

Bờ sông Đăk Snghé tại xã Kon Braih bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Dự án có tổng mức đầu tư 59 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đây là công trình nhóm C, thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Theo ông Tân, công trình có chiều dài khoảng 600 m, được xây dựng theo hình thức kè mái nghiêng tại bờ tây sông Đăk Snghé, nối tiếp về phía đông tuyến kè chống sạt lở đã hoàn thành năm 2024. Các hạng mục chính gồm chân kè, thân kè, đỉnh kè, công trình trên kè cùng các hạng mục phụ trợ liên quan.

"Đơn vị đang đốc thúc nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục, bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng. Dự kiến công trình hoàn thành vào ngày 31.12", ông Tân nói.

Đơn vị thi công đưa phương tiện đến để thi công kè khẩn cấp chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé tại xã Kon Braih ẢNH: HẢI PHONG

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư xây dựng công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé, bảo đảm an toàn đất sản xuất, tài sản của người dân xã Kon Braih, đồng thời bảo vệ các công trình hạ tầng hiện hữu trong khu vực.

Công trình cũng nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2026, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân, bảo vệ tài sản Nhà nước và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch.

Mỗi năm mất thêm 2 - 3 m đất

Sông Đăk Snghé bắt nguồn từ xã Măng Bút, chảy qua khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi hợp lưu với sông Đăk Kôi và Đăk Pne, dòng sông trở thành sông Đăk Bla và tiếp tục chảy về phía tây.

Tại khu vực xã Kon Braih, tình trạng sạt lở bờ sông những năm gần đây diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đất sản xuất và các tuyến đường dân sinh.

Sạt lở ăn sâu vào khu dân cư ẢNH: HẢI PHONG

Bà Văn Thị Thu Đông, ở xã Kon Braih, cho biết mỗi năm dòng sông lại ăn sâu thêm vào đất sản xuất của người dân, cuốn theo hoa màu, cây cối.

"Ước chừng mỗi năm bà con lại mất đi từ 2 - 3 m đất. Đến nay, nhiều vị trí sạt lở đã ăn sát vào đường đi trong khu dân cư và chực chờ sạt sâu thêm vào mùa mưa năm nay", bà Đông nói.

Trước đó, ngày 21.11.2025, Báo Thanh Niên đã phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc sông Đăk Snghé qua địa phận xã Kon Braih.

Đoạn sông chảy qua địa bàn xã dài khoảng 2,5 km. Vào mùa mưa, lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến dòng chảy liên tục thay đổi. Đặc biệt, ảnh hưởng của bão số 13 năm 2025 khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, có nơi bờ sông bị khoét sâu, áp sát khu dân cư.

Sạt lở cuốn trôi nhiều đất sản xuất, hoa màu của người dân ẢNH: HẢI PHONG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại làng Kon Skôi, nhiều đoạn bờ sông bị "ngoạm" sâu hàng chục mét. Hàng loạt diện tích hoa màu như mì, cà phê, cây ăn trái bị cuốn trôi.

Đáng lo ngại, tại một số vị trí, điểm sạt lở chỉ còn cách mép đường dân sinh chưa đến một gang tay. Bờ sông bị khoét thành những hàm ếch rộng, tiềm ẩn nguy cơ kéo sập tuyến đường duy nhất dẫn vào làng khi mưa lớn.