Ngày 4.12, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản SIH là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Capital Square 3 tạm dừng thi công sau sự cố sụt lún, xuất hiện "hố tử thần" nghiêm trọng trên đường Nguyễn Công Trứ, đoạn sát tường vây công trình.

Sự cố xảy ra lúc 14 giờ 10 phút ngày 3.12 khiến mặt đường bất ngờ sụp xuống tạo thành “hố tử thần” dài khoảng 15 m, rộng 6 m; cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy, kéo theo 2 ô tô đang đậu ven đường rơi xuống. May mắn không có người bị thương.

Hiện trường “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ khiến 2 ô tô rơi xuống chiều 3.12 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo đánh giá ban đầu của Sở Xây dựng, công trình Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, trong đó hệ tường vây đoạn giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở. Khi mưa lớn, nước chảy cuốn theo cát tràn vào công trình, khiến nền móng bị rỗng và làm gãy tuyến cống thoát nước mưa phía trên. Nước từ cống tiếp tục xói đất, dẫn đến việc mặt đường và hạ tầng kỹ thuật xung quanh bị sụt lún.

Trước nguy cơ mất an toàn cho khu vực dân cư, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương gia cố, rào chắn và bố trí cảnh báo để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn diện hệ tường vây của công trình và các công trình lân cận.

Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo rõ diễn biến sự cố, tình trạng công trình, mức độ thiệt hại và nguyên nhân, kèm theo phương án cũng như tiến độ khắc phục gửi UBND P.An Hải và Sở Xây dựng trước ngày 6.12.

Khu vực sụt lún, xuất hiện 'hố tử thần' nằm sát tường vây dự án Capital Square 3 đang thi công phần ngầm ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng “tuýt còi” đại công trình, khẩn cấp xử lý hố tử thần nuốt ô tô

UBND P.An Hải được giao cử cán bộ trực tiếp theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực, đồng thời tổng hợp báo cáo gửi UBND TP trước ngày 7.12.

Hiện Sở Xây dựng phối hợp với Phòng CSGT và chính quyền địa phương đã rào chắn, phân luồng giao thông nhằm tránh nguy hiểm cho người dân. Các lực lượng chức năng tiếp tục giám sát hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục sự cố xuất hiện 'hố tử thần' để sớm ổn định giao thông và đảm bảo an toàn cho khu vực trung tâm P.An Hải.