Toàn cảnh trang trại gà của Công ty Ba Huân bị ngân hàng rao bán

Ngày 4.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại trang trại Bình Dương của Công ty cổ phần Ba Huân (ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM) cho thấy bên trong và nhà bảo vệ không một bóng người. Lãnh đạo phường Vĩnh Tân cho biết công ty này đã ngừng hoạt động từ năm 2025.

Ngân hàng rao bán thiết bị lắp đặt trong 22 dãy chuồng gà

Theo thông báo rộng rãi của Ngân hàng BIDV về các khoản nợ của Công ty cổ phần Ba Huân tạm tính đến ngày 23.9.2026 với tổng số tiền trên 494,5 tỉ đồng, trong đó nợ gốc trên 461,8 tỉ đồng, nợ lãi trên 32,6 tỉ đồng.

Trang trại Bình Dương của Công ty cổ phần Ba Huân ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo BIDV, trong số tài sản đảm bảo của các khoản nợ trên có: quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất (nhà máy tại Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương trước đây; nay là phường Vĩnh Tân, TP.HCM).

Cụ thể tài sản đảm bảo được BIDV mô tả là quyền sử dụng 4 thửa đất kế nhau, tổng diện tích: 176.070 m2; công trình xây dựng: 22 dãy chuồng chăn nuôi gà và công trình phụ trợ (nhà điều hành, nhà ấp…). Hệ thống máy móc thiết bị tại nhà máy Vĩnh Tân: hệ thống máy móc thiết bị lắp đặt trong 22 dãy chuồng trại, máy ấp trứng, dây chuyền sản xuất cám, máy phát điện…

BIDV thông báo việc bán khoản nợ của Công ty cổ phần Ba Huân cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, khả năng tài chính đều được đăng ký tham gia, trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia mua nợ theo quy định của pháp luật.

Một khu nhà xưởng trong trang trại Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, khu chuồng trại ở phường Vĩnh Tân (TP.HCM) được Công ty cổ phần Ba Huân đầu tư xây dựng từ năm 2012 với tổng số vốn khoảng 180 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 (khánh thành năm 2012) gồm 14 dãy chuồng gà như: 10 dãy chuồng gà đẻ trứng, 3 dãy chuồng gà hậu bị và 1 dãy chuồng cách ly.

Công suất thiết kế khoảng 200.000 trứng gà/ngày. Các dãy chuồng trại được công ty xây dựng trong các năm tiếp theo, đến nay đã có trên 22 dãy chuồng trại.

Từ doanh nghiệp ngàn tỉ, tích cực thiện nguyện đến các thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần Ba Huân do Anh hùng lao động Phạm Thị Huân (72 tuổi, hiện sinh sống ở TP.HCM) sáng lập năm 2001 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Ba Huân (phường Bình Tây, TP.HCM), tổng số vốn đầu tư khoảng 8 tỉ đồng, chuyên cung cấp các sản phẩm trứng gia cầm cho thị trường cả nước, đặc biệt ở khu vực phía nam.

Trang trại Bình Dương bị bỏ hoang ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Từ những năm 2003, giữa đại dịch cúm H 5 N 1 bùng phát, Công ty cổ phần Ba Huân quyết định đầu tư hệ thống dây chuyền xử lý trứng tự động hóa, diệt khuẩn đầu tiên của Việt Nam và cho ra đời sản phẩm "trứng sạch" uy tín trên thị trường, đồng thời cũng đưa công ty vượt qua khủng hoảng thời điểm này.

Năm 2006, Công ty cổ phần Ba Huân được thành lập, trong đó trang trại Bình Dương (ở ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương trước đây, nay là phường Vĩnh Tân, TP.HCM) có đóng góp phần lớn trong sự hình thành, phát triển của công ty do bà Phạm Thị Huân làm Chủ tịch HĐQT.

Từ 14 dãy chuồng gà năm 2012 đến nay có trên 22 dãy ở Trang trại Bình Dương đã góp phần lớn vào chuỗi sản xuất "sạch từ trang trại đến bàn ăn" của Công ty cổ phần Ba Huân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, từ năm 2012 Công ty cổ phần Ba Huân đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống trang trại quy mô lớn, khép kín từ khâu sản xuất thức ăn đến khâu chăn nuôi và đưa sản phẩm trứng gia cầm ra thị trường với phương châm "sạch từ trang trại đến bàn ăn"; trong đó đóng góp của trang trại Bình Dương là chủ lực với 14 dãy chuồng gà (như trên đã nêu) và nhà máy sản xuất cám.

Theo ghi nhận của Ban Thi đua - Khen thưởng TP.HCM (trực thuộc Sở Nội vụ TP.HCM) thời điểm năm 2011, doanh thu của Công ty cổ phần Ba Huân đạt trên 400 tỉ đồng và dịp khánh thành trang trại nuôi gà khép kín, ứng dụng công nghệ cao ở Bình Dương, công ty đã tặng 90.000 trứng gà sạch cho người dân ở Tân Uyên (Bình Dương cũ) và ở Bình Chánh (TP.HCM).

Các năm sau đó, Công ty cổ phần Ba Huân liên tục làm ăn có lãi doanh thu ngàn tỉ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động, nông dân; đồng thời tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội giúp người nghèo.

Dự án khu nhà ở Trứng Vàng nằm trên đường ĐT.742 phường Vĩnh Tân có vị trí đối diện Khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, trong đại dịch Covid-19 (năm 2020 - 2021), Công ty cổ phần Ba Huân là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho việc bình ổn giá thị trường về hàng hóa thiết yếu.

Thời điểm này (2020 - 2021), bà Phạm Thị Huân với vai trò là Chủ tịch HĐQT của công ty đã vinh dự được Nhà nước phong tặng Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Tên gọi "cô ba Huân" được người dân Bình Dương (trước đây) gọi bà Phạm Thị Huân (từ hàng chục năm trước) một cách thân thương, trìu mến.

Tuy nhiên, từ sau đại dịch Covid-19, theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 3.2022, Anh hùng lao động Phạm Thị Huân không còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Ba Huân và chỉ đứng ở chức danh Chủ tịch HĐQT danh dự.

Sau nhiều lần thay đổi nhân sự, đến thời điểm hiện tại, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Ba Huân và trang trại Bình Dương là một người khác. Theo số điện thoại công khai, phóng viên đã nhiều lần liên hệ nhưng không thành.