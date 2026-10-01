Ngân hàng rao bán bất động sản, máy móc của trứng gà Ba Huân

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đang rao bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân (TP.HCM) và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa (Tây Ninh), với tổng dư nợ hơn 624,8 tỉ đồng tính đến ngày 23.9.2026. Trong đó, dư nợ của Công ty CP Ba Huân là hơn 494,5 tỉ đồng, gồm 461,85 tỉ đồng nợ gốc và hơn 32,65 tỉ đồng tiền lãi. Đồng thời, Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa có dư nợ hơn 130,33 tỉ đồng, phát sinh từ 2 khoản vay.

Một dây chuyền sản xuất trứng gà Ba Huân ẢNH: QUANG THUẦN

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ khá đa dạng, trong đó có nhiều tài sản gắn với hoạt động sản xuất trứng của Ba Huân. Chẳng hạn, tài sản bảo đảm gồm 4 khu đất liền kề với tổng diện tích 176.070m², cùng 22 nhà nuôi gà và các công trình phụ trợ tại Vĩnh Tân, Tân Uyên (Bình Dương). Một tài sản khác là nhà máy xử lý và chế biến trứng tại Tân Nhựt, Bình Chánh (TP.HCM) trên khu đất 6.364,7m². Tại đây có hệ thống máy MOBA-Omnia FT330 phục vụ phân loại, soi kiểm tra, in ấn và đóng gói trứng, được nhập khẩu từ Hà Lan.

Đáng chú ý, nhà máy tại Thạnh An, Thạnh Hóa (Tây Ninh) cũng là tài sản bảo đảm chung cho nghĩa vụ của 2 doanh nghiệp. Khu đất gồm 9 thửa với tổng diện tích 244.386m², cùng 14 nhà nuôi gà và nhiều công trình phụ trợ như văn phòng, nhà ăn, kho và khu nhà ở công nhân cùng quyền đòi nợ, khoản phải thu trong quá trình sản xuất kinh doanh...

Công ty Ba Huân gắn với tên tuổi bà Phạm Thị Huân, thường được truyền thông gọi là "nữ hoàng trứng". Bà Huân cũng là người đầu tư sớm vào công nghệ xử lý trứng. Đến năm 2022, bà Huân chuyển nhượng 25% cổ phần Ba Huân cho ông Trần Việt Hưng, một doanh nhân trẻ từng làm việc tại Singapore, đồng thời chuyển quyền điều hành doanh nghiệp cho thế hệ lãnh đạo mới. Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Ba Huân được thành lập ngày 23.6.2006; đến tháng 9.2022, Công ty CP Ba Huân đã có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Trần Việt Hưng - giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Báo cáo top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cho biết, có thời điểm Công ty Ba Huân chiếm hơn 30% thị phần trứng thanh trùng tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, Malaysia, Singapore...

Nhưng thời gian qua, doanh nghiệp đối mặt với nhiều nghĩa vụ tài chính. Theo danh sách công khai của Thuế cơ sở 6 TP.HCM, tính đến hết tháng 7.2026, Ba Huân còn nợ hơn 30,4 tỉ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Trước đó, tháng 11.2025, Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3, thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2, ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Ba Huân bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...