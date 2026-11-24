Ngày 24.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng tham gia vụ cầm dao tự chế đuổi chém người. Nhóm này liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại cây xăng ở TP.HCM (cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông) vào rạng sáng 22.11.

Bắt giữ nhóm thiếu niên cầm dao tự chế đuổi chém người tại cây xăng ở TP.HCM ẢNH: C.AN

Theo kết quả điều tra ban đầu, 6 thiếu niên trong nhóm bị bắt giữ gồm: N.P.B.L (14 tuổi, ở phường Gò Vấp), N.H.Q (16 tuổi, ở phường Sài Gòn), N.Đ.K và N.H.Đ (cùng 16 tuổi, cùng ở phường Gia Định), B.T.V (16 tuổi, ở TP.HCM) và N.Q.Đ.H (17 tuổi, ở phường An Hội Đông).

Cơ quan công an xác định khoảng 1 giờ ngày 22.11, N.P.B.L đưa 5 con dao tự chế cho cả nhóm mang theo khi đi đường với ý định dùng để đánh nhau nếu có người gây chuyện.

Đến khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày, khi di chuyển ngang qua cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm, cả nhóm thấy 9 người đang dừng xe đổ xăng. Lúc này, N.P.B.L, N.H.Q, B.T.V, N.Q.Đ.H và N.Đ.K mỗi người cầm một con dao tự chế lao vào tấn công một thiếu niên 15 tuổi, sau đó tiếp tục rượt đuổi người này cùng nhóm bạn khi họ bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc gây náo loạn khu vực trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hạnh Thông khẩn trương vào cuộc truy xét, bắt giữ toàn bộ những người liên quan.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 23.11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 48 giây ghi lại cảnh nhóm nam thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy ập vào khu vực trụ bơm cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm (phường Hạnh Thông), vung hung khí đập phá xe máy và rượt chém người khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.