Ngày 23.11, Công an phường Hạnh Thông (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nhóm người cầm hung khí xông vào cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm đập phá xe máy, đuổi chém người gây náo loạn trong đêm.

Nhóm người cầm theo hung khí xông vào trụ bơm cây xăng rượt chém người ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người cầm hung khí xông vào cây xăng đập phá xe máy, đuổi chém người gây náo loạn khu vực trong đêm.

Theo diễn biến trong đoạn clip dài khoảng 48 giây được người dân đối diện đường quay lại, khi nhiều người đang dừng xe máy tại cây xăng thì bất ngờ xuất hiện một nhóm nam thanh niên đi trên nhiều xe máy ập tới.

Lúc này, một số đối tượng cầm theo hung khí xông thẳng vào khu vực trụ bơm. Một đối tượng liên tục vung hung khí đập phá mạnh vào các xe máy đang ngã. Những đối tượng khác lao vào tấn công, rượt đuổi một nam thanh niên có mặt tại đây khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Sau khi gây náo loạn, nhóm người lên xe tẩu thoát.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một cây xăng trên đường Dương Quảng Hàm (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Cùng ngày, nhân viên cây xăng xác nhận sự việc xảy ra rạng sáng 22.11. Thời điểm trên, nhóm nạn nhân vừa chạy xe vào đổ xăng thì bị nhóm người mang theo hung khí ập đến tấn công.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạnh Thông đã phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để xác minh, trích xuất dữ liệu camera an ninh tại cây xăng nhằm truy xét các đối tượng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên trong ngày 23.11, đại diện Công an phường Hạnh Thông xác nhận đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.