Công an TP.HCM bắt nhanh hai nghi phạm đột nhập nhà dân trộm két sắt

Ngày 25.5, Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an xã Đông Thạnh truy xét nhanh, bắt giữ hai nghi phạm cạy cửa, đột nhập nhà dân trộm két sắt chứa vàng, tiền.

Nghi phạm bẻ khóa, đột nhập nhà chị N. lấy trộm két sắt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đây là chiến công nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm ra quân tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM. Công an xã Vĩnh Lộc đã liên tiếp triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, phát huy tinh thần chủ động, bám sát địa bàn, kịp thời khám phá nhanh vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, rạng sáng 23.5, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc xảy ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại nhà của chị N.L.T.N (26 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc).

Theo thông tin ban đầu và dữ liệu camera an ninh, khi đó, hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy đến trước nhà chị N. Lúc này, chị N. đi về nhà mẹ ruột cách đó vài tiếng. Phát hiện căn nhà không có người, một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, dùng đèn pin chiếu thẳng vào camera nhằm gây chói để xóa dấu vết. Trong khi đó, kẻ còn lại dùng dụng cụ mang theo cạy phá hai lớp cửa khóa kiên cố để đột nhập vào bên trong.

Sau khi vào được nhà, người này nhanh chóng lục lọi và bê đi một két sắt bên trong có chứa vàng, tiền mặt rồi cùng đồng bọn rời đi. Đây là toàn bộ số tài sản tích góp trong nhiều năm của nạn nhân.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, chị N. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua ứng dụng kết nối camera từ xa trên điện thoại, chị nghe tiếng còi báo động hú liên tục nên lập tức chạy xe về nhà.

"Lúc tôi chạy xe về đến nơi thì tụi nó đã trộm két sắt đi mất. Tầm 1 tiếng sau, tụi nó còn liều lĩnh quay lại nhưng thấy có người trong nhà liền vứt lại xấp giấy tờ rồi lên xe rồ ga bỏ chạy", chị N. hãi hùng nhớ lại.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tổ chức truy xét.

Với tinh thần quyết liệt, không để tội phạm có thời gian lẩn trốn, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hướng di chuyển, khoanh vùng đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát đã tóm gọn hai nghi phạm khi cả hai đang tìm cách ẩn náu.

Con hẻm nhà chị N. nơi xảy ra vụ trộm đột nhập nhà lấy tài sản ẢNH: TRẦN KHA

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai nghi phạm Nguyễn Ngọc Thạch (22 tuổi, ở xã Đông Thạnh) và Dương Thiện Minh (21 tuổi, ở xã Bà Điểm) đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ trộm tại nhà chị N., các đối tượng khai nhận còn thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Đông Thạnh với thủ đoạn tương tự. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi rình rập các nhà dân sơ hở để trộm cắp.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hai nghi phạm theo quy định của pháp luật.