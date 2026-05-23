Công an TP.HCM khởi tố cặp vợ chồng bán hàng giả nhãn hiệu quy mô lớn

Ngày 23.5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My.

Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo điều 226 bộ luật Hình sự. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn.

Trước đó, ngày 12.5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury ở phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng "khủng" gồm 1.913 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ... có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu xa xỉ như thời trang Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes..., đồng hồ Rolex và nhiều thương hiệu từ Mỹ, EU được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ lô hàng có tổng trị giá niêm yết hơn 1,079 tỉ đồng nhưng chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nào.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2021 đến tháng 5.2026, cặp vợ chồng Phát và My đã móc nối với các đầu mối trên mạng xã hội để nhập hàng giả. Để tiêu thụ hàng hóa, các đối tượng kết hợp cả hình thức bán trực tiếp tại cửa hàng và đẩy mạnh bán trực tuyến qua các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok.

Kết quả điều tra xác định, chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, trích xuất dữ liệu điện tử và sao kê ngân hàng cho thấy các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn, lên đến hơn 4,5 tỉ đồng.

Kết luận từ Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia khẳng định 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ hoàn toàn là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.