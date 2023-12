Công an TP.HCM bắt tạm giam giám đốc Công ty Quang Châu

Ngày 15.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Xuân Lộc (60 tuổi, ngụ Q.10), Giám đốc Công ty TNHH TM & DVKT Quang Châu để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Ông Phạm Xuân Lộc, Giám đốc Công ty TNHH TM & DVKT Quang Châu bị công an khởi tố, bắt tạm giam CACC

Đây là động thái mới nhất của Cơ quan điều tra sau khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Ông Lộc được xác định đã có hành vi đưa hối lộ cho Nguyễn Chí Quyết, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D trong quá trình nghiệm thu cải tạo phương tiện do Lộc làm khống hồ sơ thi công cải tạo của các chủ phương tiện. Số tiền bị can Lộc đưa hối lộ gần 150 triệu đồng.

Sau khi bị can Lộc đưa tiền, ông Quyết đã bỏ qua nhiều lỗi sai phạm và cấp 97 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định.

Đến nay, Công an TP.HCM cùng công an các tỉnh, thành đã khởi tố, bắt tạm giam, bắt giam hàng trăm bị can liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.