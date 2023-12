TP.HCM: Phát hiện nhiều tài xế xe dịch vụ mang theo dao, bình xịt hơi cay

Ngày 15.12, sau lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các tổ công tác thuộc Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tuần tra, phát hiện 4 tài xế có hành vi mang theo dao, bình xịt hơi cay.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng phát hiện các tài xế xe dịch vụ mang theo dao, bình xịt hơi cay... CACC

Theo đó, tại khu vực bệnh viện Ung Bướu (Q.Bình Thạnh), tổ công tác 363 của Công an Q.Bình Thạnh phát hiện tài xế Đỗ Hồng Đ. (48 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) mang theo 1 con dao dài 20 cm, 1 cây kéo; tài xế Cao Văn B. (36 tuổi, quê Bến Tre) mang theo 1 cây dũ 3 khúc dài 60 cm, 1 bình xịt hơi cay; tài xế Phan Thanh S. (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) mang theo 1 ống tuýp sắt dài 80 cm; tài xế Trần Văn L. (57 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh) mang theo 1 bình xịt hơi cay.

Lực lượng chức năng sau đó đã đưa 4 tài xế nói trên về trụ sở Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các tổ công tác cũng xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu ra quân.

Trước đó, sáng 15.12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15.12 đến hết ngày 29.2.2024.

Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Lê Quang Đạo, Phó giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, TP.Thủ Đức...

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, vào cuối năm nay, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp do đây là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Bên cạnh đó, những khó khăn về đời sống kinh tế - xã hội do người dân mất việc làm cũng là yếu tố cộng thêm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội.