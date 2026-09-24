Công an TP.HCM cảnh báo bệnh viện có thể bị lợi dụng để mua bán ma túy

Ngày 24.9, Bệnh viện Mắt TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM tổ chức hội nghị ra mắt mô hình "Bệnh viện không ma tuý".

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết, mô hình nhằm giúp viên chức, người lao động nâng cao khả năng nhận diện, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó các nguy cơ liên quan đến ma túy. Theo ông, môi trường khám chữa bệnh an toàn không chỉ thể hiện qua chất lượng chuyên môn mà còn ở việc bảo đảm an ninh, trật tự.

Không để cơ sở y tế bị lợi dụng mua bán ma túy

Tại chương trình, thiếu tá Vũ Đình Thinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,Công an TP.HCM cảnh báo, cơ sở y tế có thể bị lợi dụng để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Vũ Đình Thinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông Thinh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an TP.HCM đã khám phá, xử lý 4.064 vụ với 10.304 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, khởi tố 2.754 vụ với 8.162 bị can. Số cán bộ, công chức, viên chức bị khởi tố là 44 bị can.

Ông đề nghị bệnh viện quản lý chặt khu điều trị nội trú, phát hiện bất thường, báo cơ quan chức năng, không để người khác sử dụng ma túy tại địa điểm thuộc quyền quản lý.

Nhân viên y tế cần nhận diện sớm dấu hiệu ngộ độc, kích động do ma túy, xử trí theo chuyên môn, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên. Đồng thời, phối hợp công an địa phương khi phát hiện vụ việc nghi liên quan ma túy.

Ông Thinh cũng cảnh báo ma túy có thể được "ngụy trang" trong thuốc lá điện tử, đồ uống, bánh kẹo, sản phẩm không rõ nguồn gốc. Người dân cần cảnh giác với lời mời việc nhẹ lương cao, cho tiền, rủ du lịch, không nhận vận chuyển đồ vật không rõ nguồn gốc.

Quản lý chặt thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, phòng, chống ma túy gắn với an toàn người bệnh, y đức và kỷ luật nghề nghiệp. Vi phạm liên quan đến ma túy của nhân viên y tế gây hậu quả cho bản thân, gia đình, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị, niềm tin xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, phòng, chống ma túy gắn với an toàn người bệnh, y đức và kỷ luật nghề nghiệp ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Châu yêu cầu mô hình phải gắn với quản trị bệnh viện, có quy trình, kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo, phân công lãnh đạo phụ trách, đầu mối và nhiệm vụ từng khoa, phòng.

Các đơn vị cần tổ chức để 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế ký cam kết “Nói không với ma túy”.

“Cam kết phải gắn với những nội dung cụ thể: không sử dụng trái phép chất ma túy; không tham gia, tiếp tay hoặc bao che hành vi vi phạm; không lợi dụng vị trí công tác để chiếm dụng, chuyển giao hay sử dụng thuốc trái quy định; chủ động thông tin khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm”, ông Châu nhấn mạnh.

Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt, ông Châu yêu cầu quản lý chặt từ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng, bàn giao, hoàn trả đến hủy thuốc.

Bệnh viện phải kiểm soát người tiếp cận, lượng thuốc sử dụng, hồ sơ theo dõi; kịp thời báo cáo, xác minh, làm rõ chênh lệch, thất thoát hoặc dấu hiệu bất thường, không hợp thức hóa hồ sơ hay che giấu sai sót.

Tuy nhiên, ông lưu ý việc quản lý chặt không được gây khó khăn cho điều trị. Thuốc phải dùng đúng quy định, đúng chỉ định, đúng người bệnh và đủ nhu cầu điều trị, chăm sóc.

Thông tin liên quan đến ma túy phải được tiếp nhận, xác minh, phối hợp xử lý đúng thẩm quyền; bảo vệ người cung cấp thông tin, giữ bí mật thông tin cá nhân, không kết luận từ tin đồn hoặc thông tin chưa kiểm chứng.

Theo ông Châu, nguyên tắc là kiên quyết với hành vi vi phạm pháp luật nhưng không kỳ thị người bệnh. “Bệnh viện không ma túy” không có nghĩa là từ chối người nghiện, người đang điều trị nghiện hay người từng sử dụng ma túy. Bệnh viện cần giúp người cần hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp.

“Số người ký cam kết, số buổi tuyên truyền chỉ để tham khảo, không thay thế kết quả thực tế. Các đơn vị phải báo cáo trung thực, không vì thành tích mà che giấu vi phạm, bỏ qua nguy cơ”, ông Châu lưu ý.