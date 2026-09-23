    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    79 tuổi cầm đầu đường dây mua bán ma túy, lãnh án chung thân

    Phan Thương
    Phan Thương
    HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Thị Thược đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nhưng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, người cao tuổi nên chỉ tuyên phạt tù chung thân.

    Ngày 23.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thược (79 tuổi, ở TP.HCM) tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

    Bị cáo Nguyễn Thị Thược (79 tuổi, ở TP.HCM) bị TAND TP.HCM tuyên tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”

    ẢNH: T.X

    Liên quan vụ án, 10 bị cáo khác lãnh án từ 18 tháng đến 20 năm tù về một trong các tội "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "không tố giác tội phạm".

    HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thược là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nhưng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, người cao tuổi nên chỉ tuyên phạt tù chung thân.

    Mua ma túy chia nhỏ, bán kiếm lời

    Theo cáo trạng, khoảng tháng 10.2024, bà Thược bắt đầu mua ma túy từ một người tên Trường (chưa rõ lai lịch), cất giấu tại nơi ở trên địa bàn quận Gò Vấp (cũ), sau đó chia nhỏ để bán kiếm lời.

    Ngày 7.1.2025, công an khám xét chỗ ở của bà Thược, thu giữ hơn 1,3 kg ma túy. Trong vụ án này, bị can chịu trách nhiệm hình sự đối với khoảng 3 kg ma túy các loại.

    Tại cơ quan điều tra, bà Thược khai khoảng tháng 8.2024, trong thời gian chăm sóc con trai tại bệnh viện, bà quen một người tên Thuận. Biết hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Thuận gợi ý bà Thược tham gia mua bán ma túy để kiếm tiền.

    Đầu tháng 10.2024, Thuận dẫn một phụ nữ đến giới thiệu nguồn ma túy. Tuy nhiên, do từng bị bắt về hành vi mua bán ma túy trước đó nên bà Thược cho rằng số ma túy này kém chất lượng và từ chối nhận. Khoảng một tuần sau, người phụ nữ này giới thiệu Trường để bà Thược trực tiếp liên hệ mua bán.

    Đến giữa tháng 10.2024, Trường sử dụng số điện thoại Campuchia liên lạc với bà Thược, đồng thời cử người mang ma túy đến để bà kiểm tra. Sau khi xem hàng, bà Thược đồng ý mua và từ đó nhiều lần giao dịch với Trường.

    Để thanh toán tiền mua ma túy, Thược nhờ cháu gái lập tài khoản Telegram, liên lạc với Trường và hỗ trợ việc chuyển tiền.

    Ba tiền án và lần trở lại mang bản án chung thân

    Câu chuyện về bị cáo Nguyễn Thị Thược không chỉ phạm tội lần đầu, mà cuộc đời của bị cáo này gắn với những lần phạm tội. Và lần này, dù tuổi cao nhưng bị cáo phải sống khoảng thời gian còn lại trong tù giam vì ma túy.

    Theo hồ sơ, trước vụ án này, bà Thược đã có ba tiền án. Năm 1994, bà bị phạt 5 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản"; năm 1995 tiếp tục nhận 12 tháng tù cùng tội danh.

    Đến năm 2001, TAND TP.HCM xử phạt bà 7 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Lần này, ở tuổi 79, bà lại tiếp tục đứng trước vành móng ngựa vì ma túy.

    Bị cáo khai trong thời gian mình chấp hành án, con trai cũng bị phạt tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy" trong một vụ án khác. Theo luật sư của bà Thược, con trai bà cũng vừa bị tuyên tù chung thân vào tháng trước.

    Tại phiên tòa, bị cáo Thược thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai chỉ tham gia mua bán trong vài tháng trước khi bị phát hiện. Nhưng lần trở lại này có quy mô hoàn toàn khác những gì bà từng đối mặt: hơn 2,29 kg methamphetamine và hơn 1 kg heroin.

    Tin liên quan

    Từ 'tiệc ma túy' trên bãi biển, phanh phui vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

    Từ 'tiệc ma túy' trên bãi biển, phanh phui vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

    2 cựu viện trưởng cùng hàng loạt cựu cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị xét xử trong vụ án liên quan đường dây 'chạy' bệnh án tâm thần.

    Khám phá thêm chủ đề

    ma túy người cao tuổi TAND Tp.HCM chung thân

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận