Công an TP.HCM công bố các vi phạm xảy ra trong giáo dục

Công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập

Công an TP.HCM cũng chỉ ra rằng, công tác quản lý nhà nước của ngành giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, gây nhiều dư luận tiêu cực trong xã hội. Tình hình mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ hoặc "lợi ích nhóm" trong một số trường, đặc biệt là trường tư thục vẫn tồn tại. Có nơi diễn biến gay gắt, ban giám hiệu các trường chưa chủ động nắm chắc diễn biến tâm tư nguyện vọng cũng như rà soát phát hiện tình hình, các vấn đề nhạy cảm, công việc liên quan đến quyền lợi vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên để giải quyết kịp thời… Công an TP.HCM đánh giá đây là những nguy cơ tiềm ẩn bất ổn về an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự.