Công an TP.HCM khám xét Chi cục Đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Ngày 9.2, Công an TP.HCM phối hợp các lực lượng chức năng phong tỏa Chi cục Đăng kiểm số 9 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) tại tòa nhà 7 tầng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu để khám xét.

Một tổ công tác khác thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm việc với các nhân viên Chi cục Đăng kiểm số 9.

Xe Cảnh sát cơ động TP.HCM đậu ngoài trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 9 NGUYỄN LONG

Đến 12 giờ 47 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét. Lực lượng Cảnh sát cơ động đứng phía ngoài trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 9. Bất cứ ai không phận sự cũng không được đứng gần. Lực lượng phóng viên đến tác nghiệp cũng không được tiếp cận hiện trường khu vực khám xét.

Động thái được cơ quan điều tra đưa ra trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và một số tỉnh, thành.

Lực lượng công an đang khám xét ở Chi cục Đăng kiểm số 9

Chi cục Đăng kiểm số 9 trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện quản lý Nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, container sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải...; đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao động đối với các loại phương tiện trong phạm vi quản lý của mình.

Hơn một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng tại TP.HCM, cơ quan công an đã khám xét 13 trung tâm, gồm 5 cơ sở tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 đơn vị tại TP.HCM.

Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 89 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới.

Phía ngoài Chi cục Đăng kiểm số 9 trưa 9.2

Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 11.1, cơ quan công an đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam và đồng phạm Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ "hàng tháng, hàng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành.

Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm mới được chấp nhận.

Đến ngày 17.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về hành vi nhận hối lộ.

Các trung tâm đăng đã bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra hoặc cho thuê phụ tùng thay thế; sử dụng phần mềm để can thiệp trái pháp luật vào hệ thống đăng kiểm.

"Đây là vụ án tham nhũng có tổ chức"

Sau khi phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình đăng kiểm phương tiện cơ giới tại TP.HCM, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương nắm bắt, xác minh những tiêu cực, sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2.2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã chia sẻ thông tin về điều tra vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) và một số trung tâm đăng kiểm.

Theo ông Xô, dư luận đang rất quan tâm vụ án tham nhũng xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm.

"Lãnh đạo Bộ Công an nhận định đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm, tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số lãnh đạo Phòng Đăng kiểm xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội", ông Xô nói.

"Có những phương tiện cơ giới, tất cả các bộ phận của xe đều kêu, trừ còi, sau khi "làm phép" tại một số trung tâm đăng kiểm, được cấp phép hoạt động vẫn trong tình trạng tất cả các bộ phận của xe đều kêu, trừ còi, rất nguy hiểm. Đó cũng là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn cho những người chờ đèn đỏ hay các vụ tai nạn khác", ông Xô nói.