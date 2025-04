Ngày 24.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hùng (42 tuổi, quê TP.Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án lừa đảo này do Hùng thực hiện, xảy ra tại Chi nhánh Công ty CP dược - vật tư y tế Thanh Hóa (Q.Tân Bình, TP.HCM).

Công an TP.HCM khởi tố nhân viên bán hàng 48 lần lừa đảo công ty dược ẢNH: CACC

Theo hồ sơ điều tra, ngày 1.8.2023, công ty nói trên ký hợp đồng lao động với Hùng và điều động Hùng đến làm việc tại chi nhánh ở TP.HCM. Hùng làm vị trí phụ trách bán hàng tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ.

Quá trình làm việc, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, Hùng đã đưa thông tin gian dối, nói với công ty là có 11 nhà thuốc có nhu cầu mua hàng, sau đó Hùng ký giả chữ ký của 11 chủ nhà thuốc trên 11 hợp đồng nguyên tắc để công ty tin tưởng xuất hóa đơn.

Từ ngày 29.9.2023 đến ngày 23.5.2024, tổng cộng Hùng đã lấy 48 lần, xuất 48 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng giá trị thuốc là hơn 1,6 tỉ đồng. Sau đó Hùng đem bán lẻ, lấy tiền sử dụng cá nhân, không trả cho công ty.

Đến ngày 24.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân và các nhà thuốc liên quan khẩn trương liên hệ điều tra viên Trần Mạnh Tuấn, Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế để làm việc và cung cấp tài liệu.