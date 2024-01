Công an TP.HCM: Kịch tính trận bóng đá chung kết hội thao mừng Đảng, mừng Xuân

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024) và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 19.1, Công an TP.HCM vừa tổ chức thành công Hội thao Công an TP.HCM nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM trao giải nhất cho Cụm thi đua số 3 NGUYỄN ANH

Theo đó, môn bóng đá trong chương trình Hội thao mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức từ ngày 9.1 đến nay.

Đến chiều tối 18.1, Công an TP.HCM đã tổ chức trận chung kết giữa Cụm thi đua số 3 (gồm: Công an Q.Gò Vấp, Q.12, Bình Tân, Tân Phú) và Cụm thi đua số 8 (Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động) tại Trung tâm thể thao Công an TP.HCM. Trận chung kết có sự tham dự của thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.HCM cùng sự tham gia hơn 1.000 chiến sĩ thuộc 11 cụm thi đua.

Sau 90 phút thi đấu căng thẳng, kịch tính, Đội bóng đá của Cụm thi đua số 3 do Công an Q.Gò Vấp làm cụm trưởng đã giành chiến thắng trước Đội bóng đá của Cụm thi đua số 8.

Trận chung kết bóng đá giữa Cụm thi đua số 3 và số 8 diễn ra đầy kịch tính NGUYỄN ANH

Tại buổi trao giải, thiếu tướng Mai Hoàng nhắn gửi, chỉ đạo các chiến sĩ cần tiếp tục phát huy, duy trì phong trào thể dục thể thao, nhằm rèn luyện, nâng cao sức khoẻ. Đây là những hoạt động phù hợp với đặc thù công tác, tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ khi đang trong đợt cao điểm ra quân phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thiếu tướng Mai Hoàng trao cúp cho đội vô địch NGUYỄN ANH

Dịp này, Công an TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động hội thao các môn thi đấu như bóng chuyền, quần vợt, kéo co... Đồng thời, tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí mâm ngũ quả góp phần tạo không khí vui tươi, thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân cho chiến sĩ.

Công an TP.HCM đã trao tặng hàng trăm phần quà đến chiến sĩ, nhân viên hợp đồng lao động, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo tết đầm ấm với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.