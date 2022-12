Công an TP.HCM làm rõ nhiều đơn tố cáo liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng

Tối 28.12, Công an TP.HCM tổ chức họp thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023.

Tại buổi họp, liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết ngoài khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Phương Hằng thì công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can là đồng phạm.

Cụ thể gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam). Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo thượng tá Lý, đến nay Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thông tin, xác minh và lấy lời khai nhiều người khác. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ nhiều đơn tố cáo xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng.





Thượng tá Lý nói, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo CQĐT, 3 bị can nói trên giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và trong thời gian dài. 3 bị can này đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet. Đáng nói 3 bị can còn chuẩn bị sân khấu để bị can Nguyễn Phương Hằng livestream; đăng tải nội dung xúc phạm người khác trên trang cá nhân và phục vụ cho bị can Hằng trong thời gian livestream trên Facebook.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang làm rõ hành vi một số người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.