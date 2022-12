Xem nhanh 20h ngày 2.12: Lật tẩy ê kíp Nguyễn Phương Hằng | Diễn biến vụ Phó chánh án nhận hối lộ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

3 bị can giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng khai gì?

Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

3 bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận làm theo sự chỉ đạo của bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream của bị can Hằng, bị can Nhi và Hà lên kịch bản; bị can Tân đóng vai trò là thư ký, dẫn chương trình.

Diễn biến vụ Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu đòi tình, nhận hối lộ

Chiều 2.12, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu phối hợp tổ chức, ông Lý Công Bắc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết UBKT Tỉnh ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Châu Văn Mỹ, Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu. Ông Mỹ trước đó bị CQĐT Viện KSND tối cao bắt quả tang đang nhận tiền hối lộ của một nữ bị cáo.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy thông báo kết quả xem xét, xử lý vụ việc liên quan đến ông Châu Văn Mỹ, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh với nội dung: Ngày 18.11, CQĐT Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Văn Mỹ theo khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh tạm giam bị can Châu Văn Mỹ về hành vi nhận hối lộ.

Qua tờ trình của Ban cán sự Đảng TAND tỉnh ngày 25.11, UBKT Tỉnh ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Châu Văn Mỹ và triển khai đến tổ chức Đảng có liên quan. Thời hạn đình chỉ là 3 tháng 21 ngày.

Phẫn nộ cảnh nữ tài xế lái ô tô tông thẳng vào CSGT ở Hà Nội

Sáng 2.12.2022, mạng xã hội xuất hiện đoạn phim ghi lại cảnh một xe ô tô con không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình đâm xe vào một cán bộ CSGT trên đường Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.





Liên quan đến sự việc này, đại diện Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 50 sáng 2.12. Người cầm lái chiếc xe là một phụ nữ, còn cán bộ bị tông vào là thiếu tá Nguyễn Hải Thanh, đang công tác tại Đội CSGT số 7 (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội).

Thời điểm đó, nữ tài xế lái xe đi vào làn xe buýt BRT. Phát hiện sự việc, thiếu tá Thanh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý thì nữ tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga, lao thẳng vào người thiếu tá Thanh. Sau khi CSGT dừng được phương tiện để làm việc, nữ tài xế cho biết đang bị muộn làm nên đã cố tình lái xe vào làn BRT và không chấp hành hiệu lệnh, lao vào người cán bộ CSGT. Đội CSGT số 7 đã lập biên bản đối với nữ tài xế về hành vi đi không đúng làn đường, phần đường, đồng thời xem xét hành vi chống người thi hành công vụ đối với người này.

Người lao động Hà Nội đốt lửa xuyên đêm chống chọi giá rét đầu mùa

Khuya 1.12.2022, nhiều người lao động ở Hà Nội phải đốt lửa để sưởi ấm khi nhiệt độ giảm sâu, chỉ còn 12 độ C. Đây là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay ở miền Bắc.

Nhiều đống lửa được đốt lên trong đêm ở Hà Nội. Đây là hình ảnh thường thấy trên các tuyến phố, là cách để người dân, người lao động ở Hà Nội chống lại cái rét đầu mùa. Hà Nội về đêm, nền nhiệt độ chỉ còn khoảng 12 độ C, gió rét cùng với mưa phùn nhẹ khiến cho thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, với người lao động ở Hà Nội, họ cũng không còn cách chống lạnh nào khác ngoài việc mặc thêm áo ấm và đốt lửa để sưởi.

