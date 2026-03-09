Công an TP.HCM ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Chiều 9.3, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Tác chiến An ninh mạng. Đây là lực lượng nòng cốt nhằm tăng cường giám sát, bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là trong đợt bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng ẢNH: CTV

Tham dự buổi lễ có thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; trung tướng Trần Đức Thuận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Văn Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội; thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đại diện Công an TP.HCM có trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc, Chỉ huy trưởng Trung tâm Tác chiến An ninh mạng.

Trung tâm Tác chiến An ninh mạng được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại.

Trung tâm Tác chiến An ninh mạng cho phép theo dõi toàn bộ hoạt động của mạng thông tin phục vụ bầu cử ẢNH: CTV

Trung tâm bao gồm các bộ phận: Chỉ huy tác chiến, Tác chiến an ninh mạng, Ứng cứu sự cố và Tham mưu tác chiến. Hệ thống cho phép theo dõi toàn bộ hoạt động của mạng thông tin phục vụ bầu cử theo thời gian thực, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ tấn công mạng hoặc phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật.

Trực chiến 24/7 bảo vệ ngày hội toàn dân

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lê Tấn Tới chúc mừng Công an TP.HCM đã tiên phong trong việc hiện đại hóa lực lượng. Thượng tướng kỳ vọng trung tâm sẽ phát huy tối đa hiệu quả, trở thành "lá chắn" vững chắc đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội non sông sắp tới.

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ duy trì chế độ trực chiến 24/7 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định việc vận hành trung tâm không chỉ phục vụ đợt bầu cử mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới.