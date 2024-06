Công an TP.HCM ra quân xử lý người chăn dắt trẻ em xin ăn

Ngày 16.6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM, Công an Q.1, UBND P.Phạm Ngũ Lão tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phối hợp tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn TP.HCM. Thời gian ra quân trong 1 tháng từ 16.6 đến 15.7.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa phụ nữ, trẻ em lên xe để về trụ sở công an xác minh lý lịch NGUYỄN ANH

Theo PC06 Công an TP.HCM, gần đây tình trạng người lang thang, xin ăn có dấu hiệu xuất hiện trở lại tại TP.HCM và có xu hướng tăng dần, đặc biệt là khu vực ngoại thành, phần lớn đối tượng đến từ các tỉnh, thành phố khác.

"Nhiều người xin ăn giả dạng, lợi dụng trẻ em để xin ăn, một số người khuyết tật, người cao tuổi bán đồ lặt vặt..., hoặc chèo kéo du khách, nhất là người nước ngoài, tác động tiêu cực đến môi trường du lịch, gây mất thiện cảm đối với du khách", PC06 cho biết.

Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ của một số người lang thang tại công viên 23.9 chiều ngày 16.6 NGUYỄN ANH

Theo PC06, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Số đối tượng nghiện ma túy sống lang thang là nguồn phát sinh tội phạm và gây nguy hiểm cho đời sống cộng đồng.

Đã phát hiện 1.566 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng PC06 Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua thành phố đã thực hiện cơ chế phối hợp thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn TP.HCM. Lực lượng chức năng đã phát hiện và tập trung 1.566 trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Lực lượng ra quân, kiểm tra tại công an viên 23.9 NGUYỄN ANH

Nếu phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, thì lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để tiếp nhận, xử lý, đồng thời TAND sẽ xét xử công khai, nhằm mục đích răn đe, giáo dục.

Công an lăn tay để tra cứu thông tin công dân NGUYỄN ANH

Bên cạnh việc ra quân thực hiện tại địa bàn Q.1, PC06 Công an TP.HCM cho biết, hiện nay các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM cũng đã tổ chức thực hiện đồng loạt việc rà soát, tuần tra và phối hợp giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn phụ trách để xử lý triệt để tình trạng các đối tượng di chuyển địa điểm hoạt động từ địa bàn này sang địa bàn khác.

Chiều 16.6, công an kiểm tra, trường hợp nghi ngờ sẽ đưa về trụ sở Công an Q.1 để xác minh NGUYỄN ANH

Thượng tá Lãnh nhấn mạnh, việc tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không nơi cư trú ổn định và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác là một trong những chương trình mang tính nhân văn, nhân đạo nhằm tránh "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng quyết liệt xử lý triệt để những tổ chức, đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người lang thang để trục lợi cá nhân, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Công an kiểm tra tại công viên 23.9 chiều 16.6 NGUYỄN ANH

Chiều cùng ngày, lực lượng công an ra quân kiểm tra tại công viên 23.9. Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một số đối tượng nghi ngờ, nếu không có giấy tờ tùy thân sẽ đưa về trụ sở Công an Q.1 để phân loại.

Trường hợp sống lang thang không có nơi cư trú, nghiện ma túy thì sẽ đưa đi cai nghiện, không nghiện thì sẽ đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội. Nếu không có giấy tờ tùy thân thì được cơ quan chức năng hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân.