Ngày 13.2, Công an TP.HCM thông báo chính thức về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp để phục vụ người dân và các tổ chức thuận tiện hơn.

Công an TP.HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả kết quả lý lịch tư pháp ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Theo thông báo của Công an TP.HCM, kể từ ngày 23.2.2026, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp tại địa chỉ số 258 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) sẽ chính thức được chuyển đến địa chỉ số 161 Nguyễn Du (phường Bến Thành).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của Công an TP.HCM sẽ đặt tại 3 địa chỉ như sau: