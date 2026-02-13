Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả kết quả lý lịch tư pháp

Ngọc Lê - Trần Kha
13/02/2026 18:35 GMT+7

Từ ngày 23.2.2026, Công an TP.HCM sẽ thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp.

Ngày 13.2, Công an TP.HCM thông báo chính thức về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp để phục vụ người dân và các tổ chức thuận tiện hơn.

Công an TP . HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận lý lịch tư pháp Từ 23 . 2 . 2026 - Ảnh 1.

Công an TP.HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả kết quả lý lịch tư pháp

ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Theo thông báo của Công an TP.HCM, kể từ ngày 23.2.2026, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp tại địa chỉ số 258 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) sẽ chính thức được chuyển đến địa chỉ số 161 Nguyễn Du (phường Bến Thành).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của Công an TP.HCM sẽ đặt tại 3 địa chỉ như sau:

  1. Số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM; số điện thoại: 0693.187.118 và 0693.187.117.
  2. Số 681 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM; số điện thoại: 0693.509.231.
  3. Số 4 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP.HCM; số điện thoại: 0254.351.5555.

Chấm dứt lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp

Chấm dứt lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp

Chiều 5.12, với 437/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Lý lịch tư pháp, có hiệu lực từ 1.7.2026, với nhiều quy định mới hướng đến chấm dứt tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
