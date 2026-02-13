Công an TP.HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả kết quả lý lịch tư pháp

Ngày 13.2, Công an TP.HCM thông báo chính thức về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp để phục vụ người dân và các tổ chức thuận tiện hơn.
Theo thông báo của Công an TP.HCM, kể từ ngày 23.2.2026, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp tại địa chỉ số 258 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) sẽ chính thức được chuyển đến địa chỉ số 161 Nguyễn Du (phường Bến Thành).
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của Công an TP.HCM sẽ đặt tại 3 địa chỉ như sau:
- Số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM; số điện thoại: 0693.187.118 và 0693.187.117.
- Số 681 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM; số điện thoại: 0693.509.231.
- Số 4 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP.HCM; số điện thoại: 0254.351.5555.
