Chấm dứt lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp

Luật sửa đổi tiếp tục quy định 2 loại phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cấp cho cá nhân, gồm phiếu số 1 (chứa thông tin nhân thân, tình trạng án tích của người được cấp phiếu) và số 2 (ngoài thông tin như phiếu số 1 còn có nhân thân của cha mẹ, vợ chồng của người được cấp phiếu, tình trạng án tích kể cả đã được xóa…). Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu LLTP gồm Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và công an cấp tỉnh.

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, nếu có nhu cầu thì được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu LLTP. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu LLTP số 2 và số 1.

Riêng với phiếu LLTP số 1, một số trường hợp có thể yêu cầu cá nhân cung cấp, nhưng phải được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội (QH), pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ. Việc này nhằm phục vụ tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc để bảo vệ thông tin của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân…

Phiên làm việc của Quốc hội chiều 5.12 ẢNH: GIA HÂN

Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu LLTP cung cấp thông tin LLTP để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu LLTP cung cấp thông tin LLTP để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết luật sửa đổi còn quy định phiếu LLTP được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy, có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp phiếu LLTP bản điện tử đã được cấp thì thông tin LLTP của công dân được cập nhật, hiển thị trên VNeID. Thông tin LLTP trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu LLTP, cá nhân không cần yêu cầu cấp phiếu LLTP khi có nhu cầu.

Quy định trên tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi; mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước; tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc. Đồng thời thông tin LLTP hiển thị trên ứng dụng và phiếu LLTP điện tử sẽ được áp dụng cơ chế xác thực để đảm bảo bảo mật và chống làm giả.

Cùng ngày, QH thông qua luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Luật mới bổ sung thẩm quyền cho tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc công an tỉnh, ngoài thực hiện giám định chuyên ngành pháp y tử thi như hiện hành còn có thẩm quyền giám định chuyên ngành pháp y thương tích.

Luật cũng mở rộng phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp với các chuyên ngành giám định về ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân. Tuy nhiên, văn phòng giám định tư pháp chỉ được thực hiện giám định những lĩnh vực này đối với tố tụng dân sự, hành chính. Các cơ quan giám định công lập sẽ thực hiện trong tố tụng hình sự.