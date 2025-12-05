Từ 1.7.2026, không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Chiều 5.12, với 437/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Lý lịch tư pháp.

Luật này có hiệu lực từ 1.7.2026.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: GIA HÂN

Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Luật sửa đổi tiếp tục duy trì quy định về 2 loại phiếu lý lịch tư pháp cấp cho cá nhân, gồm phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và công an cấp tỉnh.

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình.

Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, luật quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Luật cũng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

Việc này để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc để bảo vệ thông tin của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, thương mại liên quan trực tiếp đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Phiên làm việc của Quốc hội chiều 5.12 ẢNH: GIA HÂN

Tích hợp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết phiếu lý lịch tư pháp sẽ được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy, có giá trị pháp lý như nhau.

Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân được cập nhật, hiển thị trên VNeID (được coi là một trường thông tin sẵn có tương tự như họ tên, ngày tháng năm sinh).

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân không cần yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.

Quy định này tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi; mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước; tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng và phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ được áp dụng cơ chế xác thực để đảm bảo bảo mật và chống làm giả.

Chính phủ cũng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến, nhằm để thể chế hóa chủ trương về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ một số trường hợp là người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử thì có thể yêu cầu cấp phiếu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu giảm xuống là 5 ngày làm việc.