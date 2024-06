Công an TP.HCM thí điểm thu nhận sinh trắc học ADN tại 4 điểm

Ngày 28.6, thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, cho biết từ ngày 1.7, Công an TP.HCM sẽ đồng loạt triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử theo quy định của luật Căn cước 2023.

Việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 1.7 tại trụ sở tiếp dân của PC06, công an cấp huyện, bộ phận, bộ phận một cửa công an cấp huyện...

Ngoài ra, thượng tá Hải cho hay, Công an TP.HCM sẽ tổ chức thí điểm thu nhận căn cước có tích hợp sinh trắc học ADN đối với một số trường hợp công dân có nhu cầu tại PC06, Công an Q.1, Tân Bình, TP.Thủ Đức và cấp giấy chứng nhận căn cước đối với một số trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch tại Công an Q.10, Công an Q.11, Công an Q.Tân Bình.

Theo PC06, Công an TP.HCM đã có sự chuẩn bị tốt nhất về trang thiết bị, nhân sự để triển khai cấp thẻ căn cước từ 1.7.

Như Thanh Niên đã thông tin, luật Căn cước chính thức có hiệu lực kể từ 1.7 tới, thay thế luật Căn cước công dân. Kể từ thời điểm này, Bộ Công an sẽ triển khai cấp thẻ căn cước cho người dân trên toàn quốc.

Cũng từ ngày 1.7, khi người dân đi làm thẻ căn cước, công an sẽ lấy dữ liệu sinh trắc học mống mắt, vân tay và ảnh khuôn mặt (từ đủ 6 tuổi trở lên).

Chỉ khi người dân có nhu cầu đổi sang thẻ căn cước thì mới bắt buộc phải thu thập mống mắt. Đối với CCCD đã được cấp trước ngày 1.7 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, người dân vẫn sử dụng bình thường, không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung.

Nếu công dân đã được cấp thẻ CCCD trước 1.7 vẫn muốn bổ sung mống mắt thì có thể đến cơ quan công an làm thủ tục cấp thẻ căn cước để đăng ký. Về quy trình thu nhận mống mắt tương tự như khi cấp mới.