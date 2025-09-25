Công an TP.HCM thông tin gì sau khi làm việc nhóm 'Ngũ hổ tướng'?

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến ồn ào MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Khánh Phương, bị nghi quảng cáo web cá độ.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 thành viên: Lưu Hưng, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc (từ trái qua phải). ẢNH: NVCC

Liên quan vấn đề trên, trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết khi tiếp nhận được thông tin thì ngày 22.9. Phòng An ninh mạng áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập xác minh thông tin, tài liệu.

Buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25.9. ẢNH: NGUYỄN ANH

Đồng thời cơ quan chức năng đã gửi thư mời cho những người liên quan trong MV. Đến ngày 23.9, Công an TP.HCM đã tiến hành làm việc với các thành viên của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng cũng như các cá nhân liên quan việc sản xuất, quảng cáo, đăng tải các video nêu trên.

Hiện công an TP.HCM đã cơ bản củng cố được những hành vi của các cá nhân liên quan và sẽ xử lý nhanh nhất sau đó sẽ có thông tin cụ thể.