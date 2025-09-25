Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công an TP.HCM thông tin gì sau khi làm việc nhóm 'Ngũ hổ tướng'?
Video Giải trí

Công an TP.HCM thông tin gì sau khi làm việc nhóm 'Ngũ hổ tướng'?

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
25/09/2025 21:26 GMT+7

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến nhóm Ngũ hổ tướng bị nghi quảng cáo web cá độ.

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến ồn ào MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn HuyKhánh Phương, bị nghi quảng cáo web cá độ.

Công an TP.HCM thông tin gì sau khi làm việc nhóm Ngũ Hổ Tướng - Ảnh 1.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 thành viên: Lưu Hưng, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc (từ trái qua phải).

ẢNH: NVCC

Liên quan vấn đề trên, trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM cho biết khi tiếp nhận được thông tin thì ngày 22.9. Phòng An ninh mạng áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập xác minh thông tin, tài liệu.

Công an TP.HCM thông tin gì sau khi làm việc nhóm Ngũ Hổ Tướng - Ảnh 2.

Buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25.9.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Đồng thời cơ quan chức năng đã gửi thư mời cho những người liên quan trong MV. Đến ngày 23.9, Công an TP.HCM đã tiến hành làm việc với các thành viên của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng cũng như các cá nhân liên quan việc sản xuất, quảng cáo, đăng tải các video nêu trên.

Hiện công an TP.HCM đã cơ bản củng cố được những hành vi của các cá nhân liên quan và sẽ xử lý nhanh nhất sau đó sẽ có thông tin cụ thể.

Tin liên quan

Trước khi vướng ồn ào, sự nghiệp của các thành viên Ngũ Hổ Tướng ra sao?

Trước khi vướng ồn ào, sự nghiệp của các thành viên Ngũ Hổ Tướng ra sao?

Các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng đều là những ca sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng như sở hữu nhiều bài hit.

Khám phá thêm chủ đề

Ngũ hổ tướng Trước sau như một Công An TP.HCM quảng cáo cá độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận