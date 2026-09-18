Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ cướp giật ở phường Bình Lợi Trung

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Cướp giật tài sản" xảy ra ngày 9.7.2026 tại trước số 283/5 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, do bị can Nguyễn Tấn Phúc thực hiện hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu xe máy liên quan vụ cướp giật tài sản ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Quá trình thụ lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ 1 xe máy mang biển số 59B1 - 069.45, số máy C52E-4019485, số khung 21XCY-015741. Chủ sở hữu đứng tên trên cà vẹt xe Nguyễn Thị Lệ Hằng (địa chỉ: D20/3 khu phố 2, Bình Khánh, quận 2, TP.HCM cũ).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nêu trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 3), địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM hoặc gọi qua số điện thoại 0914.999.908 gặp điều tra viên Nguyễn Lý Hải để phối hợp giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người liên quan đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý tang vật theo quy định pháp luật.