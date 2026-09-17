Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra trên địa bàn, phường Bình Quới, TP.HCM.

Hiện trường tai nạn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 16.7, anh Trương Minh Nhỉ chạy xe máy biển số 66F1-361.38 trên đường Bình Quới, hướng từ cầu Kinh về trụ sở Công an phường Bình Quới. Khi đến trước nhà số 332 Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM), xe máy anh Nhỉ ngã, anh Nhỉ bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Quới đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP.HCM cùng Viện KSND khu vực 5 tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện để xác minh.

Công an TP.HCM tìm nhân chứng vụ tai nạn chết người trên đường Bình Quới ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị ai trực tiếp chứng kiến hoặc có thông tin, camera ghi nhận diễn biến vụ tai nạn, vui lòng liên hệ đội điều tra - Phòng PC01, Công an TP.HCM ở số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Thanh Duy, số điện thoại: 0903.784.397 để phối hợp làm rõ.