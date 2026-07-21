Công an tìm nhân chứng vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Chiều 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên và phát thông báo tìm người chứng kiến, hình ảnh, video liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 4.1 tại Km42 cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc địa phận phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô tải biển số 74C-034.99 do Nguyễn Đức Dụng (35 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Trong quá trình lưu thông, xe tải đã va chạm với nhiều phương tiện đang dừng chờ phân luồng cùng chiều phía trước, khiến 9 phương tiện bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức trực tiếp chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video ghi lại diễn biến vụ tai nạn từ camera hành trình, camera giám sát cũng như các thông tin liên quan thì phối hợp cung cấp cho cơ quan điều tra.

Người dân có thể gửi thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (khu vực 2) tại địa chỉ 298 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng), hoặc liên hệ điều tra viên Trần Quốc Thanh qua số điện thoại 0905.322.113.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận, kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chỉ phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.

Trước đó, chiều 4.1, trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên xảy ra vụ tai nạn liên hoàn. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, xe ô tô tải biển số 74C-034.99 do Nguyễn Đức Dụng điều khiển, lưu thông theo hướng bắc - nam khi đến khu vực trên đã va chạm với nhiều ô tô đang dừng chờ phân luồng.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trên mặt đường và dưới mương thoát nước, gây ùn ứ giao thông trong nhiều giờ.