Tử vong do tai nạn giao thông giảm trên toàn cầu, nước nào nằm ngoài xu hướng?

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Lancet Public Health hôm 20.7, tỷ lệ thương tích và tử vong trên đường bộ toàn cầu đều giảm hơn 30% trong giai đoạn từ năm 1990 - 2023, song tiến trình này không đồng đều giữa các quốc gia.

Trên toàn thế giới, tai nạn giao thông đứng thứ 11 trong số các nguyên nhân gây tử vong. Tỷ lệ tử vong giảm mạnh nhất ở các quốc gia có thu nhập cao, trong khi các quốc gia có thu nhập thấp hầu như không thấy sự cải thiện đáng kể, AP đưa tin.

Hiện trưởng một vụ tai nạn giao thông tại thành phố Mexico City, Mexico hồi tháng 5.2025 ẢNH: AP

Xét về số vụ tai nạn giao thông mới, các nước thu nhập thấp ghi nhận ít hơn nhiều so với nước có thu nhập cao, song tỷ lệ tử vong ở các nước thu nhập thấp lại cao hơn, với 43,8 trường hợp tử vong trên 100.000 người. Ngược lại, các nước thu nhập cao có nhiều tai nạn mới hơn, nhưng tỷ lệ tử vong chỉ ở mức 7,5 trên 100.000 người.

Về tổng thể, số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng mạnh ở 6 quốc gia trong giai đoạn 2010 - 2023, gồm Ghana, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Armenia, Costa Rica và Mỹ. Theo AP, Mỹ đã ghi nhận trường hợp tử vong do tai nạn giao thông giảm trong các thống kê năm 2024 và 2025.

Một vấn đề được các nhà nghiên cứu nêu ra là tại nhiều quốc gia thu nhập thấp, các biện pháp an toàn chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng và sự gia tăng của các phương tiện cơ giới.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 20.7 cũng đưa ra số liệu độc lập, cho thấy số ca tử vong do tai nạn giao thông đã giảm 21% trong giai đoạn từ 2011 - 2025. Dù vậy, WHO lưu ý các vụ tai nạn vẫn cướp đi sinh mạng của hơn 1,1 triệu người vào năm ngoái, và tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 - 29 tuổi.

WHO đã xác định an toàn giao thông đường bộ là một ưu tiên y tế công cộng quốc tế từ hơn hai thập niên trước. Việc công bố báo cáo trên tạp chí Lancet diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu cuộc họp cấp cao kéo dài hai ngày của Liên Hiệp Quốc về việc cải thiện an toàn giao thông toàn cầu, được tổ chức tại thành phố New York (Mỹ).