Công an TP.HCM tìm người phụ nữ mang 23.500 SGD không rõ nguồn gốc đi nước ngoài

Ngày 7.6, Công an TP.HCM vừa có thông báo truy tìm bà Trịnh Thị Yến (47 tuổi, quê TP.Hà Nội), người liên quan đến việc xác minh, điều tra vụ việc vận chuyển ngoại tệ không rõ nguồn gốc ra nước ngoài, có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Theo Công an TP.HCM, ngày 15.11.2022, bà Trịnh Thị Yến làm thủ tục xuất cảnh từ VN sang Singapore tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ185. Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng hải quan nghi ngờ người này mang theo tiền mặt vượt mức quy định, nên kiểm tra hành lý.

Qua kiểm tra, phát hiện trong hành lý bà Yến có 30.450 SGD (tiền Singapore). Với số tiền này, bà Yến đã vượt quá quy định về số tiền được phép mang theo khi xuất cảnh là 23.500 SGD (tương đương hơn 398 triệu đồng).

Tại thời điểm kiểm tra, bà Yến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy phép của số tiền trên. Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Yến.

Ngày 7.12.2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho Công an TP.HCM. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM cho biết, bà Trịnh Thị Yến không có mặt tại địa phương, không biết đang ở đâu, làm gì. Công an TP.HCM đề nghị bà Yến liên hệ cơ quan này để phối hợp, điều tra làm rõ vụ việc.