Công an TP.HCM: Tội phạm mua bán trẻ sơ sinh đánh tráo khái niệm nhân đạo

Sáng 11.9, tại hội nghị công bố triển khai dự án "Nâng cao hiệu quả công tác can thiệp, trợ giúp cho các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM" do Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Blue Dragon International (tổ chức Rồng Xanh) phối hợp thực hiện, trung tá Phạm Thành Trung, Phó đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2024, lực lượng Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn trải dài trên 32 tỉnh, thành.

Để triệt phá đường dây này, Công an TP.HCM đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ để làm rõ nguồn gốc, khẩn trương xác minh 84 trường hợp có dấu hiệu mua bán trẻ sơ sinh.

Theo trung tá Phạm Thành Trung, hiện các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi và chủ yếu lợi dụng không gian mạng để hoạt động.

Trung tá Phạm Thành Trung, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: P.T.N



Các đối tượng trong các đường dây mua bán trẻ sơ sinh thường lợi dụng danh nghĩa "hiếm muộn" để tiếp cận các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con, đặc biệt là những người sắp sinh, để thuyết phục họ bán con. Những đối tượng này đề nghị hỗ trợ viện phí, hoặc các khoản tiền bồi dưỡng, chăm sóc làm cho người mẹ tin rằng việc này mang tính nhân đạo.

Thực tế, họ đánh tráo khái niệm nhân đạo, lợi dụng kẽ hở pháp luật để hợp thức hóa việc mua bán trẻ em. Những người tham gia đường dây này thường nhắm đến các cặp vợ chồng mong muốn có con. Họ lợi dụng nhu cầu chính đáng này để trục lợi, biến việc nhận con nuôi trở thành hình thức mua bán trẻ em trá hình.

Theo trung tá Phạm Thành Trung, điều đáng lo ngại hơn là một số đối tượng đã lợi dụng việc nhận nuôi trẻ để trốn tránh thi hành án đối với các tội phạm nghiêm trọng, điển hình là tội mua bán ma túy. Cụ thể, các đối tượng mua trẻ, sau đó làm giả giấy tờ để chứng minh đó là con ruột, nhằm lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật và hoãn chấp hành án tù.

Đường dây này đã bị lực lượng chức năng triệt phá tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhiều đối tượng bị bắt giữ và khởi tố. Tuy nhiên, tình trạng mua bán trẻ sơ sinh vẫn còn diễn biến phức tạp.



Trung tá Phạm Thành Trung cũng nhấn mạnh rằng các bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi mua bán trẻ sơ sinh. Ông kêu gọi sự giám sát chặt chẽ hơn và sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng cũng như cộng đồng để ngăn chặn các hành vi vi phạm này.