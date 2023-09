Công an TP.HCM tổng kiểm tra chung cư, nhà cao tầng, chung cư mini

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PCCC - cứu hộ, cứu nạn (CNCH), PC07, Công an TP.HCM cho biết, theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên địa bàn TP có 42.256 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Cụ thể có 4.490 cơ sở do cơ quan công an quản lý (trong đó có 103 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ); 37.766 cơ sở do UBND cấp xã, phường quản lý.

Công an TP.HCM kiểm tra PCCC tại chung cư cũ tại Q.5, TP.HCM Công Nguyên

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, các loại hình nhà trọ, ngăn phòng cho thuê, chung cư mini phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hình thức, nhưng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý vẫn chưa đáp ứng kịp. Từ đó dẫn đến tình trạng không được cấp phép về xây dựng, hoặc cấp phép một đằng nhưng thực tế thi công một nẻo, vi phạm về quy mô xây dựng, sai công năng được cấp phép, đồng thời không đảm bảo các yêu cầu về an toàn về PCCC, không chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác PCCC

Công tác tổng rà soát, kiểm tra lần này là điều tra, khảo sát tình hình hoạt động có liên quan đến công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ. Tổng hợp xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với loại hình cơ sở này. Qua đó tập hợp những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, Công an TP.HCM hướng dẫn điều kiện an toàn điện trong việc thiết kế, lắp đặt, sử công tơ điện của các cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini, nhà ở tập thể theo tiêu chuẩn, quy định của pháp luật. Đặc biệt kiểm tra hệ thống điện, quản lý, sử dụng điện, sạc xe máy điện, xe đạp điện...

Phòng PC07 kiểm tra PCCC và hướng dẫn cho người dân tại khu trọ Mã Phong

Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công tác PCCC. Giao công an phường thành lập các tổ liên ngành kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Từ đó, tham mưu chủ tịch UBND phường, xã có biện pháp xử lý vi phạm.

Giám đốc Công an TP.HCM giao Phòng PC07 tổ chức tốt công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn TP. Hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn PCCC, các biện pháp, giải pháp kiểm tra, quản lý, xử lý đối với loại hình cơ sở mang tính đặc thù. Từ đó tham mưu cho Ban giám Công an TP.HCM có thể nắm được cơ bản bức tranh toàn cảnh, thực trạng các tồn tại, bất cập liên quan đến các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê để có định hướng chỉ đạo căn cơ, lâu dài.