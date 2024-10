Công an TP.HCM triệt phá 4 đường dây ma túy lớn

Thành tích không chỉ kịp thời ngăn chặn khối lượng ma túy đi ra thị trường mà còn khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống đường dây tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an TP.HCM ghi nhận, biểu dương thành tích của các cá nhân, tập thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ẢNH: CACC

Trước đó, Công an TP.HCM đã liên tiếp triệt phá 4 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có nguồn gốc từ Campuchia; bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ 48 bánh heroin, 79,5 kg ma túy tổng hợp và 2 khẩu súng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cụ thể, từ vụ việc một nhóm đối tượng nổ súng trên địa bàn Q.6 ngày 30.8, Công an Q.6 đã bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ việc trên. Đồng thời, Công an Q.6 phối hợp PC02, PC04 truy bắt thêm 3 đối tượng, thu 1 khẩu súng và 16 viên đạn. Lực lượng truy xét phá đường dây mua bán ma túy liên quan, khởi tố 11 bị can, thu giữ 6 bánh heroin, hơn 15 kg ma túy và 1 khẩu súng.

Công an TP.HCM trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc ẢNH: CACC

Tương tự, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.8 phá đường dây mua bán ma túy lớn, thu 42 bánh heroin, 20 kg Methamphetamine, 10 kg Ketamine. Ma túy có nguồn gốc từ Campuchia được các đối tượng vận chuyển về TP.HCM và cất giấu tại nhiều phòng trọ ở TP.Thủ Đức.

Ngày 17.9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã khám xét 13 điểm (thuộc Q.4, Q.8, Q.7, Q.Bình Tân và TP.Thủ Đức) thu giữ 42 bánh heroin, 10 kg Methamphetamine, 10 kg Katamine và bắt giữ 19 đối tượng liên quan.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý nghiêm, triệt để toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên.