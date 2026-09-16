Công an TP.HCM triệu tập 21 người 'đi bão' bằng xe điện ở Vũng Tàu

Ngày 16.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng công an địa phương xác minh, triệu tập 21 đối tượng để làm rõ hành vi tụ tập, điều khiển phương tiện "độ chế" gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Công an TP.HCM triệu tập 21 người mang xe điện đã thay đổi kết cấu "đi bão" ở Vũng Tàu ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Bà Rịa Youth" đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh các thanh thiếu niên chạy xe máy điện đã qua "độ chế" với tốc độ cao, liên tục thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố Vũng Tàu. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, PC02 phối hợp khẩn trương truy xét nhóm người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: trong 2 ngày 1 và 2.9, nhóm này lập nhóm kín trên Facebook để hẹn nhau về Vũng Tàu biểu diễn xe điện nhằm quay clip "sống ảo", câu lượt xem và tương tác.

Để đối phó và tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, nhóm thanh thiếu niên thuê xe tải để chở các xe điện đã thay đổi kết cấu; đồng thời thuê xe khách 16 chỗ đưa cả nhóm đến Vũng Tàu. Khi đến nơi, các đối tượng chia nhỏ chỗ ở tại nhiều điểm khác nhau và chỉ cập nhật lịch trình qua nhóm kín.

Cơ quan chức năng xác định Huỳnh Thiên Bảo là người trực tiếp đứng ra thuê một căn villa trên đường Lạc Long Quân cùng phương tiện di chuyển cho cả nhóm.

Nhóm thanh thiếu niên liên tục so kè tốc độ, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang khiến người đi đường hoảng sợ ở phường Vũng Tàu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trưa 2.9, nhóm tập trung tại villa rồi lấy phương tiện mang theo kết hợp cùng một số xe thuê tại địa phương để "diễu hành" qua hàng loạt tuyến phố như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Quang Trung, khu vực Bãi Trước, Bãi Sau và đường lên Hải Đăng.

Trong quá trình di chuyển, một số đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, so kè tốc độ, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Cơ quan công an đã tạm giữ 9 xe máy điện đã bị thay đổi kết cấu, can thiệp động cơ và linh kiện nhằm tăng tốc độ tối đa.

Đi bão bằng xe điện, hội ‘đam mê’ độ chế bị Công an TP.HCM triệu tập

Đánh giá hành vi có dấu hiệu của tội "gây rối trật tự công cộng", cơ quan điều tra đang phối hợp với Viện KSND khu vực tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt con em, tuyệt đối không cổ xúy hoặc giao xe độ chế cho thanh thiếu niên tham gia các hội nhóm tụ tập, quậy phá trên đường phố.