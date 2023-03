Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu sau khi nhận giấy triệu tập của Công an TP.HCM

Theo giấy triệu tập, đúng 9 giờ sáng nay 24.3, ca sĩ Vy Oanh sẽ có buổi làm việc tại PC02 với cơ quan điều tra (CQĐT).



Trước đó, ca sĩ Vy Oanh ký đơn yêu cầu CQĐT khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng CTV

Theo giấy triệu tập của CQĐT, CQĐT Công an TP.HCM triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh để làm việc liên quan đơn thư tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng - PV), tố bà Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ca sĩ Vy Oanh cho biết, mình không hề quen biết ông Tuấn, người xưng là con bà Phương Hằng.

"Tôi là người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín bởi hành vi vi phạm pháp luật do bà Phương Hằng thực hiện. Nếu bà Phương Hằng xác định tôi có hành vi như ông Tuấn tố giác thì chính bà Hằng sẽ có đơn tố giác tội phạm hoặc có ý kiến tại CQĐT. Ông Tuấn không thể thay mặt bà Hằng tố giác trong trường hợp này", ca sĩ Vy Oanh cho biết.

Ngày 23.3, ca sĩ Vy Oanh cũng đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng đề nghị quan tâm, theo dõi sát sao, có hướng xử lý kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Vy Oanh, sau khi nhận giấy triệu tập của Công an TP.HCM.

Trước đó, ông Tuấn đã gửi đơn tố giác đối với nhiều người như bà Đặng Thị Hàn Ni (luật sư, nhà báo Hàn Ni), luật sư Trần Văn Sỹ, ca sĩ Vy Oanh...

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại điều 331 bộ luật Hình sự.

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị khởi tố trong năm 2022 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 bộ luật Hình sự, thì ca sĩ Vy Oanh là 1 trong số 9 người bị hại.