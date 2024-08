Công an TP.HCM trình diễn nghệ thuật đặc biệt, diễu hành kỵ binh

Tiếp nối chương trình mừng lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024), chúc mừng Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, tối 17.8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), Công an TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi.





Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM và đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Các tiết mục văn nghệ hoành tráng tại chương trình mừng lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó sáng 17.8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024), Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà TP.HCM, lực lượng Công an TP.HCM đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ; chúc mừng 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và Công an TP.HCM đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Công an TP.HCM đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng TP.HCM không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Ngoài các tiết mục văn nghệ ca ngợi, tự hào truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, chương trình còn có màn biểu diễn 52 thế võ Mai Hoa Quyền, biểu diễn tình huống giả định của lực lượng 363 Công an TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua đó đã khắc họa những khó khăn, gian khổ, sự dũng cảm chiến đấu, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Với sự tham gia biểu diễn của NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng… qua 3 chương: Lời Bác sáng mãi muôn đời, Vì nước quên thân vì dân phục vục, Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân, chương trình nghệ thuật đã mang đến công chúng các tiết mục văn nghệ đặc sắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng hoành tráng với chủ đề Việt Nam - Tổ quốc trong trái tim tôi ẢNH: NHẬT THỊNH

Qua các tiết mục nghệ thuật các đại biểu và nhân dân TP.HCM đã cùng ôn lại truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; cùng nhìn lại những kết quả 55 năm lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân TP.HCM thích thú với những tiết mục đặc sắc tại chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau các tiết mục nghệ thuật là màn biểu diễn nhạc kèn và diễu hành kỵ binh phục vụ người dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Màn diễu hành kỵ binh hoành tráng khiến người dân có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thích thú ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), được thành lập từ đầu năm 2020, nhằm huấn luyện, sử dụng ngựa phòng chống tội phạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo TP.HCM, Công an TP.HCM theo dõi màn biểu diễn nhạc kèn và diễu hành kỵ binh ẢNH: NHẬT THỊNH

Các em nhỏ được các chú cảnh sát cơ động cho ngồi lên lưng ngựa để chụp ảnh lưu niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảnh sát cơ động kỵ binh đã biểu diễn ở nhiều dịp lễ lớn của đất nước, tuy nhiên đây là lần đầu tiên diễu hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nên người dân TP.HCM rất thích thú ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn biểu diễn nhạc kèn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 17.8 ẢNH: NHẬT THỊNH