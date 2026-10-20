Công an TP.HCM truy nã bị can Nguyễn Hoàng Nam

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin truy nã bị can Nguyễn Hoàng Nam (21 tuổi, ở Nghệ An; không nơi cư trú nhất định).

Nguyễn Hoàng Nam - người bị Công an TP.HCM truy nã ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7.2023 đến tháng 2.2024, Nam đã có nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với em Đ.T.Y.N khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi tại các địa chỉ trên đường Gò Xoài và Tân Kỳ Tân Quý (thuộc quận Bình Tân cũ, nay là phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM).

Đến ngày 18.2.2024, tại phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân cũ), đối tượng này tiếp tục có hành vi đánh gây thương tích cho em N. với tỷ lệ thương tật 1%. Nạn nhân sau đó đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự.

Ngày 28.6.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo khoản 2 điều 145 bộ luật Hình sự. Đến ngày 25.8.2026, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 1 điều 134 bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, do Nguyễn Hoàng Nam không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ nên ngày 28.6.2025, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã số 15254/QĐTN-VPCQCSĐT-Đ4 đối với bị can này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can. Cơ quan công an yêu cầu bị can Nguyễn Hoàng Nam sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, xin báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (gặp điều tra viên Trần Đức Hoàng - Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại: 0918135379) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.