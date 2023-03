Công an TP.HCM truy nã Tổng giám đốc Công ty Uni Holdings lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 7.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP đầu tư Uni Holdings (viết tắt Công ty Uni Holdings, trụ sở ở TP.Thủ Đức), và đang thực hiện quyết định truy nã bị can Võ Duy Đệ (37 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty Uni Holdings).

Bị can Võ Duy Đệ CÔNG AN CUNG CẤP

PC03 xác định, Võ Duy Đệ dù biết rõ các thửa đất số 414, 415, 418, 419 (thuộc tờ bản đồ số 04, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM) là đất nông nghiệp, không lập hồ sơ dự án, không được cơ quan chức năng chấp thuận chuyển mục đích sang đất ở đô thị, không được tách thửa.

Tuy nhiên, Võ Duy Đệ vẫn tự lập sơ đồ phân lô, tự đặt tên "dự án Thạnh Xuân Riverside", sử dụng pháp nhân Công ty Uni Holdings ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho 2 cá nhân khác, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 21.10.2022, PC03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Duy Đệ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyết định, lệnh đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn. Khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt thì phát hiện bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ bị can đang ở đâu. Do đó, ngày 15.2.2023, PC03 đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Võ Duy Đệ.

