Công an TP.Sóc Trăng xác minh vụ quán sâm bổ lượng 3 lần bị người lạ tạt sơn

Ngày 4.12, ông Trần Phi Hùng (54 tuổi), chủ quán sâm bổ lượng trên đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) cho biết, đã trình báo công an địa phương và đề nghị xác minh, làm rõ người lạ mặt 3 lần tạt sơn vào quán. Vụ việc xảy ra nhiều lần khiến gia đình ông Hùng hoang mang, lo lắng.

Camera an ninh ghi lại cảnh 2 người lạ mặt dùng sơn tạt vào quán ông Hùng CHỤP MÀN HÌNH

Theo trình báo của ông Hùng, gia đình ông không có mâu thuẫn với ai, nhưng thời gian gần đây có người lạ mặt đến đòi nợ một người phụ việc trong quán. Ông Hùng nói người này đã nghỉ làm gần nửa năm qua, không rõ tung tích ở đâu.

Tuy nhiên, sau đó ít ngày, quán của ông Hùng liên tục bị tạt sơn 3 lần vào rạng sáng ngày 25.11, 28.11 và 3.12 Người lạ tạt nước sơn màu đỏ vào trước cửa và trong sân quán.

Sân quán của ông Hùng bị tạt nước sơn TRẦN THANH PHONG

Qua trình báo của ông Hùng, sáng 4.12, lực lượng Công an TP.Sóc Trăng đến hiện trường xác minh, làm rõ. Lực lượng công an kiểm tra camera an ninh trước quán, cho thấy hình ảnh 2 người lạ mặt đi xe máy, đeo khẩu trang đến phía trước quán.

Sau khi quan sát trước quán không có ai, 1 trong 2 người dùng nước sơn tạt vào cổng, bảng hiệu và sân quán. Ngoài ra, cả 2 còn ném đá vào quán ông Hùng trước khi tạt nước sơn.

Vụ tạt sơn vào quán trên đang được Công an TP.Sóc Trăng đang xác minh, làm rõ.