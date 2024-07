Công an TP.Thủ Đức bắt tạm giam bị can lái vỏ lãi đi trộm cắp tài sản

Ngày 14.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Phát (33 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an đưa Phát đến hiện trường các vụ trộm cắp tài sản ở TP.Thủ Đức, TP.HCM CTV

Trước đó, lúc 1 giờ 15 phút rạng sáng 9.7, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy Công an TP.HCM tuần tra trên sông Sài Gòn qua khu vực bãi đất trống thuộc khu phố 1 (P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) thì thấy Phát lái vỏ lãi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra.

Công an phát hiện trên vỏ lãi của Phát có kìm cộng lực và 1 bao tải chứa nhiều đoạn dây điện bị cắt không rõ nguồn gốc nên mời về trụ sở Công an P.Thủ Thiêm.

Tại trụ sở công an, Phát thừa nhận vừa cắt trộm dây điện tại cột điện khu vực bãi đất trống thuộc khu phố 1 (P.Thủ Thiêm).

Mở rộng điều tra, công an xác định ngày 7.7 và ngày 8.7 Phát còn thực hiện 2 vụ cắt trộm dây điện khác tại cùng địa điểm nói trên.

Tiếp tục đấu tranh, Phát khai nhận từ tháng 5 đến nay đã thực hiện hàng chục vụ trộm bình ắc quy máy xúc, bình ắc quy ô tô, trộm sắt tại công trình... thuộc địa bàn TP.Thủ Đức.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý Phát theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức kêu gọi ai là bị hại trong các vụ trộm nói trên, liên hệ Công an P.Thủ Thiêm hoặc Công an TP.Thủ Đức để phối hợp cung cấp thông tin.