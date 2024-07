Triệt phá băng trộm cắp thiết bị tại các dự án bất động sản ở Phan Thiết

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, vụ việc được Công an TP.Phan Thiết thụ lý, điều tra ngay từ đầu. Sau khi có kết quả giám định, xét mức độ, tính chất phức tạp của vụ án, đã chuyển lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Cụ thể, qua nguồn tin tố giác tội phạm của người dân và trình báo của nhiều chủ đầu tư khu đô thị thuộc xã Tiến Thành và Thiện Nghiệp (TP.Phan Thiết), Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết xác minh, lập chuyên án để điều tra triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp thiết bị tại các dự án bất động sản.

Công an xác định bị can Đặng Sỹ Luân có vai trò cầm đầu trong vụ trộm cắp thiết bị tại nhiều dự án bất động sản CACC

Công an xác định, từ tháng 3, băng nhóm do Đặng Sỹ Luân cầm đầu đột nhập vào nhiều dự án bất động sản (chủ yếu là các dự án lớn ở xã Tiến Thành), móc ngoặc với một số bảo vệ được thuê trông coi tài sản tại đây để tháo dỡ thiết bị, dây cáp đồng.

Công an TP.Phan Thiết đã bắt nhiều nghi phạm và thu giữ tang vật (dây điện, cáp đồng) chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can: Đặng Sỹ Luân, Nguyễn Anh Vũ, Trần Thanh Hoan, Nguyễn Tấn Dương, Trần Ngọc Thạo (cùng ngụ H.Hàm Thuận Nam); Bùi Minh Trung, Lê Đức Anh Tài, Võ Quốc Chiến (cùng ngụ TP.Phan Thiết); Trần Thanh Thành (ngụ xã Hồng Sơn, H.Hàm Thuận Bắc; bảo vệ), Phạm Thanh Tùng (xã Hồng Thái, H.Bắc Bình; bảo vệ) và Nguyễn Thanh Hưng (tiêu thụ tài sản trộm cắp).

Nhiều bảo vệ trong các dự án bất động sản bị bắt giữ do tham gia trộm cắp CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can khai báo còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác ở các dự án bất động sản gần khu vực sân bay Phan Thiết, chở đến các tiệm thu mua phế liệu bán lấy tiền chia nhau. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công an TP.Phan Thiết mở rộng điều tra, truy bắt một số nghi can khác hiện bỏ trốn; đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do trộm cắp của những cơ sở thu mua phế liệu.