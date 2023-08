Công an TP.Thủ Đức: Lực lượng CAND luôn vững vàng trong mọi khó khăn

Ngày 22.8, Công an TP.Thủ Đức cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an TP.HCM tổ chức giải cầu lông dành cho các đơn vị, sở, ban ngành trên địa bàn TP.HCM nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 78 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19.8.1945 - 19.8.2023).

Thượng tá Lê Thị Liên Hồng cùng đại diện các đơn vị trong và ngoài ngành công an tại giải cầu lông THANH TUYỀN

Giải đấu nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ cũng như khuyến khích, động viên cán bộ nâng cao ý thức trong việc tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phục vụ tốt công tác, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ".

Thượng tá Lê Thị Liên Hồng (Phó trưởng Công an TP.Thủ Đức) chia sẻ, thời gian qua lực lượng công an đã đấu tranh có hiệu quả đối với các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, các hoạt động gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các công trình quan trọng của đất nước.

"Với truyền thống 78 năm anh hùng, lực lượng CAND trong bất kỳ tình huống, khó khăn nào cũng kiên cường, vững vàng. Dù gian khổ đến đâu cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc an ninh của Tổ quốc", thượng tá Hồng nhấn mạnh.

Người dân cung cấp thông tin giúp công an làm rõ cả ngàn vụ việc

Trong 6 tháng đầu năm, tại TP.Thủ Đức xảy ra 305 vụ án, khám phá 187/305 vụ (án 61,31%), bắt 234 đối tượng. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 82,35%, án trộm cắp tài sản khám phá đạt 58,06%; người dân cung cấp 1.883 tin (có 843 tin báo tố giác tội phạm), trong đó, có 1.094 tin giúp lực lượng công an làm rõ 1.094 vụ việc.

Các tổ hòa giải tại địa phương đã thụ lý 53 vụ, hòa giải thành công 35 vụ với tổng số tiền gần 605 triệu đồng.

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn TP.Thủ Đức trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 127 vụ, làm chết 50 người, bị thương 63 người; so với cùng kỳ năm 2022 giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo Công an TP.Thủ Đức đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, sáng tạo, đặc biệt trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả.