Đột kích 'động' ma túy trong chung cư cao cấp

Theo nguồn tin của người dân cung cấp cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, Nguyễn Hoàng Ân (27 tuổi, ngụ Q.4) thuê nhiều căn hộ tại các chung cư cao cấp rồi cho người khác thuê lại làm nơi sử dụng trái phép ma túy với giá cho thuê 3 - 5 triệu đồng/đêm.



B ÃI ĐÁP CỦA DÂN CHƠI VỀ KHUYA

Với manh mối này, trinh sát PC04 vào cuộc xác minh, điều tra. Sau thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện Ân có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở các căn hộ trong chung cư Tresor (39 Bến Vân Đồn, P.13, Q.4). Theo đó, hằng ngày, Ân mua thuốc lá, bánh kẹo, nước giải khát mang vào các căn hộ này. Sau đó, có nhiều người đến gửi xe vào đêm khuya và lên căn hộ đến sáng mới về. Khi những người này ra về đều có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 15.9.2020, PC04 đưa Ân vào tầm ngắm vì có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Đến đầu tháng 7.2022, PC04 đề xuất Ban Giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua điều tra, ban chuyên án xác định Ân đứng ra thuê một số căn hộ chung cư cao cấp, sau đó khi có khách đến thuê căn hộ để sử dụng trái phép ma túy thì Ân nhận tiền thuê qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, Ân chỉ đạo Trịnh Văn Tùng (28 tuổi, ngụ Hưng Yên), Hà Văn Thái (25 tuổi, ngụ Q.5) và Phạm Ngọc Phương (31 tuổi, ngụ Hậu Giang) sắp xếp, dẫn khách lên căn hộ để sử dụng trái phép ma túy.

Bị can Ân (thứ 3 từ trái qua) CTV

"Cơ quan công an đã theo dõi gần 1 năm để chứng minh được Ân cùng đồng bọn tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong chung cư. Ân cho dân chơi thuê căn hộ với giá từ 3 - 5 triệu đồng/đêm. Ân thuê mỗi căn hộ chung cư từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Trước đây, Ân thuê căn hộ chung cư The Gold View (Q.4), sau đó sợ bị công an phát hiện nên Ân cùng đồng bọn chuyển sang chung cư Tresor", trinh sát kể.

Theo hồ sơ tài liệu của trinh sát, nhóm của Ân thường sử dụng mạng xã hội như Facebook, Viber, Telegram để liên lạc đặt phòng, chuyển tiền qua tài khoản của Ân. Tùng, Thái, Phương có nhiệm vụ đưa mật khẩu cho khách mở cửa căn hộ; ma túy thì được để sẵn trong căn hộ.

"Khách của Ân thường là người quen, nam nữ làm ở quán bar, hoặc dân chơi ở TP.HCM. Sau cuộc ăn nhậu, các đối tượng thuê căn hộ để chơi ma túy cho kín đáo, thay vì chơi ma túy ở quán bar sợ bị công an bắt. Ân thường xuyên gặp gỡ những dân chơi, người có tiền án tiền sự để tạo quan hệ, kéo khách về thuê căn hộ của mình bay lắc", trinh sát nhớ lại.

Trinh sát PC04 cho hay việc trinh sát gần 1 năm với nhóm của Ân cực kỳ khó khăn, bởi trong các căn hộ cao cấp ra vào không phải dễ dàng, nên khó để bắt quả tang đối tượng tổ chức sử dụng ma túy. Vì vậy, lãnh đạo PC04 tung lực lượng tinh nhuệ nhất để theo dõi, triệt phá đường dây này.

Bị can Ân thời điểm bị bắt quả tang

T RINH SÁT VÀO VAI SHIPPER, NGƯỜI THUÊ NHÀ

Theo trinh sát, khách của Ân đông vào những ngày cuối tuần, đa số kín lịch các căn hộ. Hoạt động sử dụng ma túy chủ yếu từ 22 giờ đến 4 giờ hôm sau. Ân cử đàn em khoảng 3 người cảnh giới ngày đêm vì sợ lực lượng chức năng đến kiểm tra. Xung quanh căn hộ, Ân còn lắp camera để theo dõi người lạ xuất hiện.

"Chỉ cần thấy người nào lạ, không an toàn thì nhóm của Ân tẩu tán ma túy và bỏ trốn. Vì vậy, quá trình theo dõi nhóm của Ân cực kỳ khó. Các trinh sát phải đổi vai liên tục, lúc thì đóng giả làm shipper công nghệ đi giao hàng, lúc đóng vai người đi thuê căn hộ, phải đóng nhiều vai thì mới tiếp cận được các căn hộ nơi Ân thuê tổ chức hoạt động sử dụng ma túy trong thời gian dài", trinh sát cho biết thêm.

Đến 2 giờ 30 ngày 24.9.2022, khi thấy thời cơ chín muồi, PC04 phối hợp Công an Q.4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động ập vào bắt quả tang tại 4 căn hộ (gồm: 6.04, 7.01, 7.02, 7.04 của chung cư Tresor) có 33 người đang bay lắc. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều gói ketamin, ma túy tổng hợp cùng dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 31 người dương tính với ma túy. Trong vụ án này, công an bắt giữ 35 người (từ người sử dụng ma túy đến nhóm tổ chức sử dụng ma túy), trong đó khởi tố 21 bị can về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, xử phạt hành chính 11 người với số tiền 16,5 triệu đồng, giải tỏa 3 người do không liên quan đến ma túy.

Công an bắt quả tang nhóm bay lắc tại chung cư Tresor ở Q.4

"Thời điểm công an ập vào căn hộ bắt quả tang thì các đối tượng đang phê ma túy, nhạc xập xình, đu đưa theo tiếng nhạc, nhiều người không còn tỉnh táo. Do công an bất ngờ ập vào nên nhóm của Ân không kịp tẩu tán tang vật", trinh sát nói.

Tại cơ quan công an, Thái, Tùng khai được Ân thuê tham gia phụ giúp trong việc đưa khách lên căn hộ và được trả tiền công mỗi tháng từ 6 - 8 triệu đồng. Công an cũng kiểm tra điện thoại của Phương, Tùng và Thái xác định có ghi nhận các thông tin trao đổi để dẫn khách lên căn hộ chung cư do Ân thuê để bay lắc.

Thời gian Ân tổ chức cho các đối tượng chơi ma túy, bay lắc trong 4 căn hộ chung cư Tresor khiến cư dân ở đây phản ánh tình trạng ồn ào, đặc biệt về khuya đến sáng, có nhiều người lạ đến vào giờ khuya.

"Vụ án này cũng là bài học về công tác quản lý cư trú, quản lý các đối tượng thuê căn hộ. Ban quản lý chung cư buông lỏng công tác quản lý. Vì vậy đối tượng ra vào chung cư dễ dàng và lợi dụng để hoạt động phạm tội", PC04 lưu ý.

Công an TP.HCM cho biết tội phạm ma túy đang có xu hướng sử dụng các chung cư, nhà cao tầng, nhà cho thuê để tổ chức sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy. Để tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng, các nghi phạm lắp camera giám sát và cho người cảnh giới. Bên trong các căn hộ chung cư này, nghi phạm cải tạo, trang bị hệ thống cách âm, loa để "bay lắc" nhằm không bị phát hiện.

PC04 cũng cho biết chuyên án này đã góp phần triệt xóa điểm phức tạp về tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong chung cư cao cấp trên địa bàn Q.4... (còn tiếp)