Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 20.7.2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM đề xuất Ban giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Lê Hồ Vũ (33 tuổi, quê Cà Mau) tổ chức. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Kim Soon-sik - kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.



Đóng giả nhân viên đi giao cà phê

Theo tài liệu hồ sơ trinh sát của PC04, quá trình đấu tranh chuyên án làm rõ nguồn ma túy của Lê Hồ Vũ (chủ yếu là ma túy ketamine), mỗi lần Vũ mua từ 50 kg trở lên, được ngụy trang, cất giấu vào các bộ phận phụ tùng ô tô đã qua sử dụng, sau đó vận chuyển từ Campuchia qua các tỉnh Tây nam đưa về địa chỉ 217 Bình Hưng (ấp 3B, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) cất giấu. Công an cũng làm rõ các bị can giúp sức cho Vũ gồm: Võ Đăng Khoa (27 tuổi), Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Quốc Toàn (cùng 35 tuổi, cả 3 đều quê Cà Mau).

Một trinh sát nhớ lại, trong đường dây này Vũ thường chọn người đồng hương để dễ làm việc, tin tưởng hơn. Qua trinh sát phát hiện Vũ mua ma túy trực tiếp từ Campuchia rồi thuê các đối tượng vận chuyển qua đường tiểu ngạch khu vực biên giới các tỉnh Tây nam về TP.HCM cất giấu ở chung cư hoặc nhà biệt thự, kho hàng.

Số lượng lớn ma túy bị thu giữ C.T.V

"Vũ thuê người chở ma túy về TP.HCM bằng ô tô, xe ba gác… để tránh sự nghi ngờ của lực lượng công an", trinh sát nói.

Sau đó, Vũ bán ma túy lại cho các nhóm của Ngô Văn Tính và Nguyễn Châu Đại Trang. Các nhóm Tính và Trang tiếp tục phân phối ma túy cho nhiều đầu mối tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhóm này đi giao ma túy bằng xe máy, thường đóng giả người đi giao cà phê và giao các thùng ma túy từ 5 - 10 kg cho các đầu mối.

PC04 nắm thông tin các đối tượng mua bán ma túy của Tính và Trang có liên quan đến đường dây đang đấu tranh của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, nên đã đề xuất Ban giám đốc Công an TP.HCM cho phép phối hợp với đơn vị để đấu tranh làm rõ.

Theo PC04, ngày 18.7.2020, khi đang xác định thời điểm Vũ nhận ma túy từ Campuchia đưa về kho cất giữ thì C04, PC04, Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan khám phá vụ vận chuyển 40 kg ma túy tổng hợp cất giấu trong đá hoa cương tại cảng Cát Lái (TP.Thủ Đức), bắt giữ ông trùm Kim Soon-sik và các bị can liên quan trong đường dây.

Xếp đá granite, dán keo, giấu ma túy bên trong

Tại cơ quan công an, các bị can khai Lê Hồ Vũ là người bán 20 kg ma túy tổng hợp cho nhóm của ông trùm Kim Soon-sik đóng gói chuyển sang Hàn Quốc. Điều tra, trinh sát phát hiện Kim Soon-Sik cùng người tình là Huỳnh Thị Hoa Trân (40 tuổi) đã móc nối với băng nhóm tội phạm người Trung Quốc để lập đường dây buôn ma túy.

Kim Soon-sik tại cơ quan điều tra

Trân đứng tên thành lập một công ty xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp (trụ sở ở P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Lấy pháp nhân công ty này, các nghi can làm thủ tục xuất đá xây dựng (granite) sang thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty mà Trân lập ra chỉ là công ty "ma", không có tại địa chỉ đăng ký. Trân và Kim Soon-sik ở chung với nhau trong thời gian dài, đang tính đến chuyện kết hôn thì cả hai bị bắt.

Một trinh sát tham gia chuyên án cho hay do từng có hơn 20 năm làm trong ngành cảnh sát Hàn Quốc nên Kim Soon-sik am hiểu về các thủ tục soi chiếu hàng, chiêu thức đối phó với cảnh sát cũng như cách xóa dấu vết, phi tang vật chứng... gây không ít khó khăn cho Ban chuyên án.

"Vì là đá granite nên được đưa vào luồng đỏ, tức kiểm soát, soi chiếu trước khi xuất đi nên cựu cảnh sát Hàn Quốc dùng thủ đoạn xếp đá, dán keo, giấu ma túy bên trong. Các khối đá có tiết diện 20 x 20 cm, dài 1 m được xếp vuông góc với nhau tạo thành kiện hàng có thể tích 1 m3, nặng gần 2,8 tấn. Ở lớp thứ ba từ dưới lên, các miếng đá được cắt chừa khoảng trống, nhét khoảng 12 gói trà (mỗi gói 1 kg) bên trong chứa ma túy đá, để đưa vào container xuất qua cảng Cát Lái", trinh sát nói.

Theo PC04, đây là lần đầu tiên phát hiện ma túy được giấu trong đá granite, thị trường Hàn Quốc cũng lần đầu tiên ghi nhận là điểm đến của các lô ma túy.

Đến ngày 27.7.2020, PC04 cùng C04 và Công an Q.Bình Thạnh tổ chức họp khẩn trao đổi thông tin về vụ án Kim Soon-sik và giám sát mọi hoạt động của Lê Hồ Vũ.

Đến ngày 30.7.2020, PC04 phát hiện xe ba gác vận chuyển nhiều bộ phận phụ tùng ô tô đã qua sử dụng đưa về kho số 217 Bình Hưng. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Vũ và Thiện dùng ô tô chở nhiều thùng giấy, túi về căn hộ K25 (khu biệt thự Camellia Garden, ấp 3A, xã Bình Hưng). Xác định Vũ chuyển ma túy về đây và có khả năng tiếp tục phân tán đi nhiều nơi khác cất giấu, tiêu thụ, lực lượng phối hợp đã tạm giữ khẩn cấp Vũ và Thiện khi hai người này vừa ra khỏi căn hộ K25, đồng thời đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp thêm 20 bị can, thu giữ tổng cộng 111,69 kg ma túy các loại.

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng PC04 tiếp tục đấu tranh mở rộng giai đoạn 2 để làm rõ hành vi của Nguyễn Châu Đại Trang, Bùi Quang Cường và Vũ Ngọc Bình vì chưa đủ chứng cứ để bắt giữ.

Vào tâm dịch Covid-19 theo dõi đối tượng

Mở rộng điều tra, tháng 1.2021, trinh sát PC04 xác định Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) sống như vợ chồng với Trang và cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Trang. Trong thời gian này, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thay đổi quy luật hoạt động. Đến ngày 14.12.2021, nắm được thông tin Trang bị nhiễm Covid-19 phải vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị nên các trinh sát liên tục theo dõi trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn nơi "tâm dịch".

"Đáng nói, trong thời gian nằm viện Trang vẫn điều hành mọi hoạt động mua bán ma túy bên ngoài thông qua điện thoại. Quá trình theo dõi rất khó khăn vì lúc này là giai đoạn đỉnh điểm dịch Covid-19 nhưng anh em trinh sát bất kể ngày đêm, dịch bệnh vẫn xông pha vào các điểm nóng", trinh sát cho biết.

Đến ngày 20.12.2021, trinh sát phát hiện Trang chỉ đạo Võ Thanh Sang (31 tuổi, quê Kiên Giang) liên hệ với Nguyễn Văn Toàn (48 tuổi, quê Nghệ An) nhận 1 bánh xe ô tô bên trong có cất giấu ma túy tại khu vực bãi đất trống trên đường Đình Hanh Phú (P.An Phú Đông, Q.12). Sau đó, Sang cùng một số đối tượng thuê xe ba gác vận chuyển bánh xe chứa ma túy về khu vực vườn mai (trên đường Vườn Lài, P.An Phú Đông, Q.12) cất giấu.

Ngày 28.12.2021, nắm được thông tin Trang chỉ đạo Sang lấy 2 bánh heroin đi giao cho đầu nậu, PC04 phối hợp C04, Công an Q.12, Q.Bình Thạnh triển khai lực lượng vây bắt. Đến 14 giờ cùng ngày, Sang về nhà lấy ma túy đến khu vực đường bờ sông thuộc tổ 27, KP.2 (P.An Phú Đông) để giao cho Nguyễn Vĩnh Chí (quê Nghệ An) thì bị lực lượng phối hợp bắt quả tang, thu giữ 2 bánh heroin.

Theo PC04, tại giai đoạn 2 này công an bắt, khởi tố 24 bị can, thu giữ tổng cộng hơn 135 kg ma túy các loại.

"Đây là chiến công của lực lượng cảnh sát ma túy, quy mô lớn, vụ án được chia làm 2 giai đoạn điều tra. Để triệt xóa 2 đường dây ma túy này rất vất vả, cần sự phối hợp quy mô lớn của các lực lượng. Đây cũng lần đầu tiên cơ quan công an bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy do đối tượng người Hàn Quốc và người Trung Quốc phối hợp với nhau, các đối tượng hoạt động rất tinh vi", PC04 nhận định. (còn tiếp)