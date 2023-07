Mua bán ma túy tại nhà, lãnh án 18 năm tù

Ngày 13.7, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Bùi Kiệm (30 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Phương Thạnh, H.Càng Long, Trà Vinh) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Bùi Kiệm tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 20 ngày 15.1, Công an H.Càng Long (Trà Vinh) nhận tin báo tại nhà của Kiệm có một số người tụ tập nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Công an H.Càng Long phối hợp Công an xã Phương Thạnh tiến hành kiểm tra thì phát hiện một số người nghiện có liên quan.

Khám xét nhà Kiệm, công an phát hiện 5 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định, chất trong 5 bịch trên là ma túy đá, tổng trọng lượng 46,353 gram.

Trong quá trình điều tra và tại tòa, Kiệm khai nhận số ma túy trên được mua của một người chưa rõ lai lịch ở H.Bến Lức (Long An) với giá 8 triệu đồng để sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho người nghiện để kiếm lời.

Nguyễn Văn Bùi Kiệm đã có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy chưa được xóa án tích.

Căn cứ lời khai tại tòa, tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX của TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bùi Kiệm mức án 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.