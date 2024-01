Công an TP.Thủ Đức phát hiện nhiều người dương tính ma túy trong beer club

Ngày 30.1, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm, người dương tính với chất ma túy trong các quán beer club trên địa bàn P.Thảo Điền.

Công an TP.Thủ Đức kiểm tra các quán beer club CTV

Theo Công an TP.Thủ Đức, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, Công an TP.HCM đã thực hiện kiểm tra các tụ điểm vui chơi, giải trí.

Theo đó, đêm 26.1, Công an TP.Thủ Đức kiểm tra quán beer club (số 27A Quốc Hương, P.Thảo Điền). Tại thời điểm kiểm tra, có 8 khách đang vui chơi tại đây. Trong đó, có 1 người không có giấy tờ tùy thân, được mời về trụ sở Công an P.Thảo Điền làm việc. Kiểm tra nhanh, công an xác định người này dương tính với cần sa.

Cũng tại quán beer club này, công an phát hiện có một bình khí N 2 O (khí cười). Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan bình khí cười nói trên.

Phát hiện nhiều bình khí cười trong quán beer club CTV

Cùng ngày, Công an TP.Thủ Đức kiểm tra quán beer club "Hộ kinh doanh 07 Thảo Điền" nằm trên đường Quốc Hương. Công an phát hiện 11 bình khí cười, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến 11 bình khí cười nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, công an xác định trong beer club này đang có 41 khách, 1 người dương tính với ma túy đá.

Trong đêm 26.1, tổ công tác khác thuộc Công an TP.Thủ Đức đã kiểm tra một số địa điểm vui chơi giải trí khác trên địa bàn P.Thảo Điền. Tại địa điểm kinh doanh dịch vụ của Công ty TNHH Màu Xanh Chàm, Công an TP.Thủ Đức phát hiện 3 người dương tính với chất ma túy. Công an TP.Thủ Đức tạm giữ 1 bình khí cười và 72 hộp nhựa (nghi chứa nguyên liệu pha chế shisha).

Hiện Công an TP.Thủ Đức lập hồ sơ, xác minh xử lý nghiêm những hành vi vi phạm diễn ra trong các quán beer club trên địa bàn.