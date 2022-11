Công an TP.Thủ Đức xử lý 4 nghi phạm nhiều lần tạt sơn vào nhà người dân

Ngày 16.11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý 4 nghi phạm đã nhiều lần tạt sơn vào nhà người dân trên địa bàn P.Trường Thạnh.

Bước đầu Công an TP.Thủ Đức xác định, nguyên nhân dẫn đến việc tạt sơn là do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. Công an đang điều tra làm rõ vai trò những người liên quan.

Theo Công an TP.Thủ Đức, anh L.T.K trình báo về việc căn nhà của bố mẹ anh ở đường Tam Đa (P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức) liên tục bị kẻ xấu tạt sơn khủng bố tinh thần. Lần gần nhất, nhà bố mẹ anh K. bị tạt sơn là ngày 8.11.

Theo camera an ninh nhà anh K. ghi lại được, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 8.11, hai người đi trên xe máy BS 59B1 - 699.87 lưu thông trên đường Tam Đa (P.Trường Thạnh). Khi đi đến trước nhà số 132 Tam Đa (được xác định nhà bố mẹ anh K.) thì người ngồi sau ném 1 bịch sơn vào trong nhà rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát.





Trao đổi với Thanh Niên, anh K. cho biết, nhà bố mẹ anh bị người lạ nhiều lần khủng bố bằng sơn khiến gia đình rất hoang mang nên trình báo công an. Cũng theo anh K., thời gian trước anh có làm ăn và xảy ra mâu thuẫn với một số người.

Sau khi nhận được trình báo của anh K., Công an TP.Thủ Đức đã xác định được 4 nghi phạm và đưa những người này về làm việc, lập hồ sơ xử lý; thu giữ 2 xe máy dùng làm phương tiện đi tạt sơn. Bước đầu 4 nghi phạm thừa nhận được người khác thuê tạt sơn với giá 1 triệu đồng/lần. Hiện Công an TP.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.