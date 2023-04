Công an TP.Vĩnh Long nói gì về việc chủ xe SH bấm được biển số 'ngũ quý 2'

Liên quan hình ảnh xe máy hiệu SH mang BS 64C1 - 222.22 lan truyền trên mạng xã hội, nhiều thông tin cho rằng chủ nhân "bùa phép" mới có được "biển số ngũ quý 2" này. Nhiều bình luận hoài nghi xe đẹp gắn biển số đẹp thì không thể ngẫu nhiên được... Chỉ trong hơn 1 ngày chia sẻ, đã có hơn 2.000 lượt tương tác, bình luận về thông tin liên quan biển số ngũ quý 2.

Xe SH với biển số "ngũ quý 2" được lan truyền trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Chiều 25.4, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long,) đơn vị cấp BS "ngũ quý 2" nêu trên, cho biết BS 64C1 - 222.22 được cấp cho xe máy hiệu SH do ông N.T.Đ (ngụ P.4, TP.Vĩnh Long) đứng tên.

Thượng tá Dũng cho biết, xe này trước đó mang biển số tỉnh Tiền Giang (63B1 - 163.18) sau đó chuyển chủ sở hữu cho ông Đ. và được cấp lại biển số "ngũ quý 2" vào ngày 14.2. "Việc cấp biển số xe mới chiếc SH nêu trên được Công an TP.Vĩnh Long thực hiện đúng quy trình, không thể can thiệp được. Cán bộ, chiến sĩ muốn can thiệp cũng không được vì hệ thống lưu lại tất cả thao tác... Việc bấm được biển số là hoàn toàn ngẫu nhiên", thượng tá Dũng khẳng định.

Lý giải vì sao đa phần những xe đắt tiền thường hay "may mắn" mang biển số đẹp, thượng tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, người dân có thể canh được 3 số đầu tiên (còn 2 số cuối là bấm ngẫu nhiên). Từ đó, người dân thường mua những xe đắt tiền mang đến đăng ký, bấm số lúc biển có 3 số đầu được cho là đẹp và may mắn được 2 số sau cùng rơi vào số đẹp.

Theo Công an TP.Vĩnh Long, trung bình mỗi ngày đơn vị cấp khoảng 100 biển số xe máy. Tuy nhiên, đối với những ngày có dãy 3 số đầu của biển số được cho là đẹp thì lượng xe người dân mang đến đăng ký, bấm số nhiều hơn.